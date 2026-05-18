ऑरेंज कैप की रेस में कितना पिछड़े हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा? वैभव सूर्यवंशी निकले आगे; सैमसन आज होंगे एक्शन में
IPL 2026 Orange Cap List- आज का आईपीएल मैच सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। ऑरेंज कैप की रेस में आज हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन होंगे।
IPL 2026 Orange Cap List- गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के सिर इस समय आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप सजी हुई है। इस सीजन सबसे अधिक 554 रन बनाकर वह पहले पायदान पर बने हुए हैं। वहीं उनके कप्तान और साथी बल्लेबाज शुभमन गिल 552 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर आईपीएल सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक जड़ वह इस सीजन 542 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने भी 533 रनों के साथ टॉप-5 में अपनी जगह बना ली है।
हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा को नंबर-1 बनने के लिए क्या करना होगा?
ऑरेंज कैप की रेस में हो रहे लगातार बदलावों की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा को तगड़ा नुकसान हुआ है। क्लासेन पहले से सीधा पांचवें पायदान पर खिसक गए हैं, वहीं अभिषेक शर्मा तो टॉप-5 से ही बाहर हो गए हैं। अभिषेक से आगे राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी हैं।
क्लासेन 508 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा 481 रनों के साथ 7वें। इन दोनों के बीच वैभव सूर्यवंशी 486 रनों के साथ 6ठे नंबर पर है।
आज का आईपीएल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेपॉक में खेला जाना है। ऐसे में क्लासेन और अभिषेक की नजरें ऑरेंज कैप की रेस में ऊपर की ओर कदम बढ़ाने पर होगी। क्लासेन नंबर-1 बनने से मात्र 46 रन दूर हैं। वहीं अभिषेक शर्मा को थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर अभिषेक शर्मा को आज ऑरेंज कैप हासिल करनी है तो कम से कम 74 रन बनाने होंगे।
आज सीएसके की ओर से संजू सैमसन भी एक्शन में होंगे जो 450 रनों के साथ टॉप-10 में बने हुए हैं। संजू को ऑरेंज कैप हासिल करने के लिए शतक की दरकार है। वह इस सीजन पहले ही दो सेंचुरी लगा चुके हैं।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-10 खिलाड़ी
साई सुदर्शन- 553
शुभमन गिल- 552
विराट कोहली- 542
केएल राहुल- 533
हेनरिक क्लासेन- 508
वैभव सूर्यवंशी- 486
अभिषेक शर्मा- 481
कूपर कोनोली- 473
मिचेल मार्श- 467
संजू सैमसन- 450
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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