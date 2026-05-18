विराट कोहली तीसरे, वैभव सूर्यवंशी 6वें स्थान पर, IPL 2026 में किसके सिर पर सजी है ऑरेंज कैप? टॉप-10 में कौन-कौन?
आईपीएल 2026 में रविवार को खेले गए दो मुकाबलों के बाद ऑरेंज कैप की रेस में बड़े उलटफेर हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट कोहली और केएल राहुल ने आज के मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए छलांग लगाई है। देखिए पूरी लिस्ट-
आईपीएल 2026 में रविवार को खेले गए दो मुकाबलों के बाद ऑरेंज कैप की रेस में बड़े उलटफेर हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट कोहली और केएल राहुल ने आज के मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए छलांग लगाई है। रविवार दोपहर को धर्मशाला में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ विराट कोहली ने 37 गेंद में 58 रनों की पारी खेली और इसके साथ में ऑरेंज कैप की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए। रविवार को ही रात में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 42 गेंद में 56 रनों की पारी खेली और ऑरेंज कैप की लिस्ट में खुद को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया। ऑरेंज कैप की सूची में टॉप-10 में कौन-कौन से बल्लेबाज हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
साई सुदर्शन के सिर पर सजी है ऑरेंज कैप
आईपीएल 2026 में 62 मैचों के बाद ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन के सिर पर सजी हुई है। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं जिसकी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 46.17 की औसत और 157.83 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 554 रन बनाए हैं और पहले स्थान पर मौजूद हैं। इस दौरान साइन सुदर्शन ने 55 चौके और 25 छक्के भी लगाए हैं।
विराट कोहली- शुभमन गिल समेत टॉप-5 में हैं ये बैटर
ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन के ही जोड़ीदार और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं। उन्होंने 12 मैचों की 12 पारियों में 46 की औसत और 160.47 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 552 रन बनाए हैं और साई सुदर्शन से मात्र दो रन ही पीछे हैं। आज के मैच में विराट कोहली की दमदार 58 रनों की पारी के साथ ऑरेंज कैप की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है और विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले कोहली ने अब तक 13 मैचों की सभी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 542 रन 54.20 की औसत और 164.74 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। इस दौरान विराट कोहली ने 57 चौके और 21 छक्के जुड़े हैं। रविवार रात को खेले गए मुकाबले में केएल राहुल ने 56 रनों की पारी के साथ ऑरेंज कैप की लिस्ट में खुद को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं जिसकी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 44.42 की औसत और 171. 94 के स्ट्राइक रेट के साथ 533 रन बनाए हैं और चौथे स्थान पर मौजूद हैं। आईपीएल 2026 में लंबे समय तक ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर बने रहने वाले हेनरिक क्लासेन अब पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसकी 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 50.80 की औसत और 153.94 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 508 रन बनाए हैं।
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैसमन समेत टॉप-10 में ये बैटर
वैभव सूर्यवंशी ने आज के मैच में 21 गेंद में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और इसके साथ में ऑरेंज कैप की रेस में छठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। सूर्यवंशी ने इस सीजन कल 12 मैच खेले हैं और सभी 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 40.50 की औसत और 234.78 के रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट के साथ कुल 486 रन बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ऑरेंज कैप की लिस्ट में सातवें स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने 12 मैचों की 12 पारियों में 43.73 की औसत और 209.3 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 481 रन बनाए हैं। पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉपर कोनौली ने इस सीजन 13 मैचों की 12 पारियों में 47.30 की औसत और 162.54 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कुल 473 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप की लिस्ट में आठवें स्थान पर मौजूद हैं। ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में लखनऊ सुपर जेंट्स के बल्लेबाज मिचेल मार्च 12 मैचों की 12 पारियों में 467 रनों के साथ सूची में नौवें स्थान पर हैं। इस दौरान उन्होंने 38.902 की औसत और 162.15 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने इस सीजन 12 मैचों की 12 पारियों में 50 की औसत और 164.23 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 450 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप की लिस्ट में दसवें नंबर पर बने हुए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साई सुदर्शन
|13
|13
|554
|46.17
|157.83
|55
|25
|शुभमन गिल
|12
|12
|552
|46.00
|160.47
|50
|27
|विराट कोहली
|13
|13
|542
|54.20
|164.74
|57
|21
|केएल राहुल
|13
|13
|533
|44.42
|171.94
|51
|27
|हेनरिक क्लासेन
|12
|12
|508
|50.80
|153.94
|38
|23
|वैभव सूर्यवंशी
|12
|12
|486
|40.50
|234.78
|43
|43
|अभिषेक शर्मा
|12
|12
|481
|43.73
|209.13
|43
|37
|कूपर कोनोली
|13
|12
|473
|47.30
|162.54
|39
|32
|मिचेल मार्श
|12
|12
|467
|38.92
|162.15
|40
|31
|संजू सैमसन
|12
|12
|450
|50.00
|164.23
|48
|23
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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