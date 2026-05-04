साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली को किया टॉप-5 से बाहर, अभिषेक शर्मा नंबर-1; पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026 Orange Cap- साई सुदर्शन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक लगाकर ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना ली है। उनकी इस तरक्की से विराट कोहली को नुकसान हुआ है। अभिषेक शर्मा पहले पायदान पर हैं।
IPL 2026 Orange Cap- गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के 46वें मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कुछ हलचल देखने को मिली है। सुपर संडे को कुल दो मुकाबले हुए थे जीटी वर्सेस पीबीकेएस से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ी थी। अभिषेक शर्मा भले ही सस्ते में आउट हो गए हो, मगर वह केएल राहुल से ऑरेंज कैप छीनने में कामयाब रहे। वहीं गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई है। इससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली को नुकसान उठाना पड़ा है।
ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ी
सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा सबसे अधिक 440 रन बनाकर पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने केएल राहुल से ऑरेंज कैप छीनी है। राहुल 433 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। राहुल और अभिषेक के बीच 7 रनों का मामूली अंतर है। वहीं एसआरएच के हेनरिक क्लासेन तीसरे पायदान पर हैं, जिनके नाम इस सीजन 425 रन है। वह भी ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं है।
चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी है, जिन्होंने अभी तक इस सीजन 404 रन बनाए हैं।
साई सुदर्शन पंजाब किंग्स के खिलाफ 57 रनों की शानदार पारी खेल टॉप-5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके नाम इस सीजन अब 10 मैचों में 385 रन हो गए हैं।
साई सुदर्शन के टॉप-5 में आने से विराट कोहली को नुकसान हुआ है। आरसीबी का यह स्टार बल्लेबाज अब 6ठे नंबर पर खिसक गया है। कोहली के नाम इस सीजन 379 रन दर्ज है।
IPL 2026 पर्पल कैप किसके पास?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के सिर इस समय पर्पल कैप सजी है। भुवी ने इस सीजन सबसे अधिक 17 विकेट चटकाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज इतने ही विकेट से साथ ठीक उनके पीछे दूसरे पायदान पर हैं।
गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 विकेट लेकर टॉप-5 में अपनी जगह बनाई है। आईपीएल 2026 में अब उनके नाम 16 विकेट हो गए हैं और वह तीसरे पायदान पर हैं।
पर्पल कैप की रेस में शामिल टॉप-5 गेंदबाजों में चौथा और पांचवां नाम राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा का है। दोनों गेंदबाजों के नाम 15-15 विकेट हैं।
मोहम्मद सिराज और राशिद खान 11-11 विकेट के साथ क्रमश: 8वें और 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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