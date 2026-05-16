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साई सुदर्शन आज हेनरिक क्लासेन से छीन सकते हैं ऑरेंज कैप, क्या शुभमन गिल बना पाएंगे टॉप-5 में जगह?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Orange Cap- आईपीएल 2026 का 60वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना है। जीटी के दो स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल की नजरें आज के मैच में ऑरेंज कैप पर होगी।

साई सुदर्शन आज हेनरिक क्लासेन से छीन सकते हैं ऑरेंज कैप, क्या शुभमन गिल बना पाएंगे टॉप-5 में जगह?

IPL 2026 Orange Cap- सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन से आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप आज छिन सकती है। ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस का आमना सामना होना है। इस मैच में जीटी के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन की नजरें टीम को प्लेऑफ का टिकट दिलाने के साथ-साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाने पर होगी। साई सुदर्शन और हेनरिक क्लासेन के बीच रनों का फासला मामूली सा है। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी आज टॉप-5 में वापसी करना चाहेंगे। आईए एक नजर आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं-

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साई सुदर्शन के पास नंबर-1 बनने का सुनहरा मौका

साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। अभी तक खेले 12 मुकाबलों में 41.75 की औसत और 155.11 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 501 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में 500 रन का आंकड़ा छूने वाले अभी तक मात्र दूसरे खिलाड़ी हैं। इस लिस्ट में पहले पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद हेनरिक क्लासेन 508 रनों के साथ मौजूद है।

साई सुदर्शन अगर आज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 8 रन बनाते हैं तो वह ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमा लेंगे। उनकी नजरें 8 नहीं बल्कि बड़ी पारी खेल क्लासेन से काफी आगे निकलने पर होगी।

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शुभमन गिल की नजरें टॉप-5 पर

गुजरात टाइटंस के कप्तान आईपीएल 2026 में 467 रनों के साथ 7वें पायदान पर है। आज उनकी नजरें किसी भी तरह टॉप-5 पर होगी। लिस्ट में पांचवें पायदान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल के खाते में 477 रन है। राहुल और गिल के बीच 10 रनों का ही अंत है। इसका मतलब यह है कि आज केकेआर के खिलाफ 11 रन बनाते ही गिल ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे।

वहीं नंबर-1 की कुर्सी भी उनसे ज्यादा दूर नहीं है। हेनरिक क्लासेन और गिल के बीच 41 रनों की ही अंतर है। हालांकि आज साई सुदर्शन कितने रन बनाएंगे उसके बाद ही तय होगी कि गिल नंबर-1 बन पाएंगे या नहीं।

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ी

हेनरिक क्लासेन- 508

साई सुदर्शन- 501

विराट कोहली- 484

अभिषेक शर्मा- 481

केएल राहुल- 477

लखनऊ सुपर जाएंट्स के मिचेल मार्श 467 रनों के साथ 6ठे पायदान पर हैं। वहीं गिल के नाम भी इस सीजन अभी तक इतने ही रन है, मगर वह 7वें नंबर पर है। संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह अभी भी टॉप-10 में बने हुए हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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