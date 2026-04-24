ऑरेंज कैप की रेस में संजू सैमसन की जबर्दस्त छलांग, टॉप 5 से विराट कोहली को किया बाहर
IPL 2026 Orange Cap: संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक जमाने के बाद ऑरेंज कैप की रेस में जबर्दस्त छलांग लगाई है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टॉप 5 से बाहर हो गए हैं।
IPL 2026 Orange Cap: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच गुरुवार को आईपीएल 2026 का 33वां मैच खेला गया। चेन्नई ने वानखेड़े स्टेडियम में 103 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह पांच बार की चैंपियन सीएसके की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत और पांच बार की चैंपियन मुंबई की सबसे बड़ी हार है। संजू सैमसन के शतक के दम पर चेन्नई ने 207/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया और एमआई को 19 ओवर में 104 रनों पर ढेर कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए सैमसन ने 54 गेंदों में नाबाद 101 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 6 सिक्स हैं। उन्होंने ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली को टॉप 5 से बाहर कर दिया है। सैमसन मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जबर्दस्त छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में फिलहाल सात मैचों में 293 रन हैं, जिसमें 58.60 का औसत है। वह मैच से पहले ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 20 से बाहर थे।
विराट कोहली छठे स्थान पर खिसके
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज कोहली एक स्थान लुढ़ककर छठे नंबर पर आए गए हैं। उन्होंने छह मैचों में 49.40 के औसत से 247 रन बनाए हैं। आरसीबी की शुक्रवार को गुजरात टाइटंस (जीटी) से भिड़ंत होगी। कोहली के पास ना सिर्फ टॉप 5 में वापसी का मौका होगा बल्कि शीर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। उन्हें लिस्ट में नंबर-1 बनने के लिए 77 रनों की जरूरत होगी। जीटी के कप्तान शुभमन गिल भी ऑरेंज छीनने की रेस में होंगे। वह पांच मैचों में 293 रनों के साथ चौथे स्थान पर हैं। उनका औसत 53.00 का है। ऑरेंज कैप फिलहाल अभिषेक शर्मा के सिर सजी है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) का हिस्सा अभिषेक ने 7 मुकाबलों में 323 रन जुटाए हैं, जिसमें 53.83 का औसत रहा।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप अपडेटेड लिस्ट-
|प्लेयर
|मैच
|रन
|टीम
|अभिषेक शर्मा
|7
|323
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हेनरिक क्लासेन
|7
|320
|सनराइजर्स हैदराबाद
|संजू सैमसन
|7
|293
|चेन्नई सुपर किंग्स
|शुभमन गिल
|5
|265
|गुजरात टाइटंस
|वैभव सूर्यवंशी
|7
|254
|राजस्थान रॉयल्स
|विराट कोहली
|6
|247
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|यशस्वी जायसवाल
|7
|245
|राजस्थान रॉयल्स
|ईशान किशन
|7
|238
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रजत पाटीदार
|6
|230
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|कूपर कोनोली
|6
|223
|पंजाब किंग्स
सैमसन के अलावा अकील हुसैन चमके
सीएसके ने विकेटकीपर बल्लेबाज सैमसन के सीजन के दूसरे शतक और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन (17 रन देकर चार विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मुंबई को 103 रन से करारी शिकस्त दी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई शुरुआती झटकों से नहीं उबर सकी। मुंबई इंडियंस का छह ओवर में स्कोर तीन विकेट पर 29 रहा जो इस सत्र में उसका सबसे कम पावरप्ले स्कोर है। हुसैन के अलावा नूर अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर दो विकेट झटके। मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन और गुरजपनीत सिंह ने एक एक विकेट झटका। तिलक वर्मा (37 रन) और सूर्यकुमार यादव (35 रन) के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई। इस जीत से सीएसके छह अंक लेकर तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई जबकि मुंबई चार अंक से आठवें स्थान पर खिसक गई।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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