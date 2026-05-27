IPL 2026 ऑरेंज कैप की रेस में आज फिर मचेगी उथल-पुथल, ये 4 बल्लेबाज लगे हुए हैं लाइन में
IPL 2026 Orange Cap की रेस में आज फिर से उथल-पुथल देखने को मिलेगी। एलिमिनेटर मैच में चार ऐसे बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे, जो ऑरेंज कैप की दावेदारी पेश करना चाहेंगे। इनमें तीन बल्लेबाज तो एसआरएच के हैं।
IPL 2026 Orange Cap की रेस में टॉप 5 में सिर्फ एक बदलाव मंगलवार 26 मई को आरसीबी और जीटी के बीच हुए क्वालीफायर 1 मैच के बाद हुआ। विराट कोहली ने टॉप 5 में एंट्री कर ली है। हालांकि, विराट कोहली टॉप 5 से आज यानी बुधवार 27 मई को बाहर भी हो सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले एलिमिनेटर मैच में चार ऐसे बल्लेबाज हैं, जो ऑरेंज कैप के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इनमें से एक बल्लेबाज तो पहले से ही टॉप 5 में है।
मौजूदा समय में 652 रनों के साथ गुजरात टाइटन्स के साई सुदर्शन ऑरेंज कैप की रेस में शीर्ष पर हैं। दूसरे स्थान पर शुभमन गिल हैं, जो 618 रन बना चुके हैं। तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं। विराट कोहली 600 रन बना चुके हैं और वे चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि केएल राहुल 593 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। वे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में टॉप 4 के बल्लेबाजों में रेस ज्यादा है, लेकिन तीन और बल्लेबाज हैं जो ऑरेंज कैप के लिए लाइन में लगे हैं।
छठे पायदान पर विराजमान वैभव सूर्यवंशी भी आज मैदान पर उतरेंगे। राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने 583 रन बनाए हुए हैं। उनके बाद ईशान किशन हैं। एसआरएच के वाइस कैप्टन ईशान किशन ने 569 रन अब तक बनाए हैं और वे सातवें नंबर पर हैं। उनके बाद एसआरएच के ओपनर अभिषेक शर्मा हैं, जो 563 रन बना चुके हैं। इस तरह टॉप 8 के इन्हीं बल्लेबाजों के पास ऑरेंज कैप हासिल करने का मौका है।
IPL 2026 Orange Cap List
|क्रम
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|1
|साई सुदर्शन
|15
|14
|652
|50.15
|157.87
|65
|29
|2
|शुभमन गिल
|14
|14
|618
|44.14
|159.28
|57
|30
|3
|हेनरिक क्लासेन
|14
|14
|606
|50.50
|159.47
|46
|30
|4
|विराट कोहली
|15
|15
|600
|50.00
|164.38
|64
|22
|5
|केएल राहुल
|14
|14
|593
|45.62
|174.41
|56
|31
|6
|वैभव सूर्यवंशी
|14
|14
|583
|41.64
|232.27
|50
|53
|7
|ईशान किशन
|14
|14
|569
|40.64
|178.37
|57
|29
|8
|अभिषेक शर्मा
|14
|14
|563
|43.31
|206.23
|50
|43
अगर हेनरिक क्लासेन आज 47 रन बनाने में सफल हुए तो वे ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे। वहीं, वैभव सूर्यवंशी को नंबर वन बल्लेबाज बनने के लिए 70 रनों की दरकार है। इसके अलावा ईशान किशन को 84 रनों की पारी टॉप पर पहुंचने के लिए लगेगी। वहीं, अभिषेक शर्मा को 90 रन शीर्ष पर पहुंचने के लिए बनाने होंगे। अगर इन्हें टॉप 5 में एंट्री करनी है तो फिर ज्यादा रनों की दरकार नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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