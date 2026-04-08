ऑरेंज कैप लिस्ट में उठापटक, यशस्वी ने हिलाया सिंहासन और टॉप 5 में सूर्यवंशी; पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी का भी फायदा हुआ है। पर्पल कैप भी आरआर प्लेयर के पास है।
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच खेला गया। आरआर ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में एमआई को 27 रनों से शिकस्त दी। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसकी वजह से 11-11 ओवर का हुआ। आरआर ने 151/3 का स्कोर खड़ा करने के बाद एमआई को 123/9 पर रोक दिया। राजस्थान ने जीत की हैट्रिक लगाई है जबकि मुंबई ने लगातार दूसरी हार का सामना किया। आरआर के ओपनर यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में लंबी छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंच गए हैं।
यशस्वी ने हिलाया रिजवी का सिंहासन
यशस्वी ने मुंबई के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 32 गेंदों में 10 चौकों और चार छक्कों के दम पर नाबाद 77 रन बनाए। यशस्वी ने ऑरेंज कैप लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के समीर रिजवी का सिंहासन हिला दिया है। उनके अब तीन मैचों में 170 रन हो गए हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ पिछले मैच में भी फिफ्टी जमाई थी। रिजवी के खाते में दो मैचों में 160 रन हैं। आरआर के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवशी की टॉप 5 में एंट्री हो गई है। वह तीन मैचों में 122 रनों के साथ चौथे स्थान पर हैं। सूर्यवंशी ने एमआई के सामने 14 गेंदों में 39 रन जुटाए, जिसमें एक चौका और पांच छक्के हैं। एमआई के रोहित शर्मा (तीन मैचों में 118) पांचवें नंबर पर बरकरार हैं। वह राजस्थान के खिलाफ 6 गेंदों में 5 रन ही बना सके।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप लिस्ट-
|प्लेयर
|मैच
|रन
|टीम
|यशस्वी जायसवाल
|3
|170
|राजस्थान रॉयल्स
|समीर रिजवी
|2
|160
|दिल्ली कैपिटल्स
|हेनरिक क्लासेन
|3
|145
|सनराइजर्स हैदराबाद
|वैभव सर्यवंशी
|3
|122
|राजस्थान रॉयल्स
|रोहित शर्मा
|3
|118
|मुंबई इंडियंस
|देवदत्त पडिक्कल
|2
|111
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अंगकृष रघुवंशी
|3
|110
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कूपर कोनोली
|3
|108
|पंजाब किंग्स
|सरफराज खान
|3
|99
|चेन्नई सुपर किंग्स
|रियान रिकेल्टन
|3
|98
|मुंबई इंडियंस
टॉप 2 में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज
पर्पल कैप भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी के पास है। आरआर के स्पिनर रवि बिश्नोई आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं। वह तीन मैचों में सात शिकार कर चुके हैं। उन्होंने एमआई के खिलाफ दो ओवर में 25 रन देकर दो विकेट हासिल किए। आरआर के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने दो मैचों में पांच विकेट अपने नाम किए हैं। बर्गर ने मंगलवार को दो ओवर में 21 रन देकर दो सफलता हासिल की। बर्गर के अलावा पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के विजयकुमार वैशाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के जैकब डफी और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के अंशुल कम्बोज ने भी अब तक पांच-पांच शिकार किए हैं।
आईपीएल 2026 पर्पल कैप लिस्ट-
|प्लेयर
|मैच
|विकेट
|टीम
|रवि बिश्नोई
|3
|7
|राजस्थान रॉयल्स
|नांद्रे बर्गर
|3
|5
|राजस्थान रॉयल्स
|विजयकुमार वैशाख
|3
|5
|पंजाब किंग्स
|जैकब डफी
|2
|5
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अंशुल कम्बोज
|3
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|टी नजराजन
|2
|4
|दिल्ली कैपिटल्स
|प्रिंस यादव
|2
|4
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|हर्ष दुबे
|3
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|लुंगी एनगिडी
|2
|4
|दिल्ली कैपिटल्स
|भुवनेश्वर कुमार
|2
|4
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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