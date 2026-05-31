IPL 2026 Final: आज कौन जीतेगा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप? वैभव सूर्यवंशी-शुभमन गिल समेत ये 5 खिलाड़ी हैं दावेदार
IPL 2026 Orange Cap Purple Cap List- आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लीडरबोर्ड में अपने आप को टॉप पर पहुंचाने का यह RCB और GT के खिलाड़ियों के पास आखिरी मौका होगा। कुल 5 खिलाड़ी इसके दावेदार हैं। आईए जानते हैं-
IPL 2026 Orange Cap Purple Cap List- आईपीएल 2026 का फाइनल आज यानी रविवार, 31 मई को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। आरसीबी वर्सेस जीटी फाइनल का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। बेंगलुरु और गुजरात के खिलाड़ियों के पास आईपीएल 2026 ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में खुद को सबसे आगे करने का यह आखिरी मौका होगा। फिलहाल ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के पास हैं, जिनकी टीम फाइनल का टिकट नहीं कटा पाई। वहीं पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के पास है। आईए एक नजर ऑरेंज कैप व पर्पल कैप के 5 दावेदारों पर डालते हैं-
IPL 2026 ऑरेंज कैप के ये 3 दावेदार
आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास है। 15 साल के इस खिलाड़ी ने इस सीजन अपने बल्ले से खूब तबाही मचाई। गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-2 और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर में उन्होंने 96 और 97 रनों की पारी खेली। उन्होंने आईपीएल 2026 का सफल सबसे अधिक 776 रनों के साथ किया है।
आज गुजरात टाइटंस के दो बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन के पास वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप छीनने का आखिरी मौका है।
जीटी के कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक जड़ा था, वह 722 रनों के साथ आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।
वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल के बीच 54 रनों का अंतर है। अगर आज शुभमन गिल 55 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं।
वहीं साई सुदर्शन 710 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्हें अगर ऑरेंज कैप हासिल करनी है तो कम से कम 67 रन बनाने होंगे।
आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी आज एक्शन में होंगे, मगर उनके नाम अभी इस सीजन 600 ही रन है। वह ऑरेंज कैप की रेस में काफी पिछड़ गए हैं।
IPL 2026 पर्पल कैप के 2 दावेदार
आईपीएल 2026 की पर्पल कैप फिलहाल गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के नाम है। रबाडा ने आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे अधिक 26 विकेट चटकाई है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट के साथ दूसरे पायदान पर हैं। रबाडा ने क्वालीफायर-2 के रूप में भुवी से एक मैच ज्यादा खेला है, जहां उन्हें यह 2 विकेट की लीड मिली थी। अब देखना होगा कि आज कौन पर्पल कैप की रेस में कगिसो रबाडा या भुवनेश्वर कुमार कौन बाजी मारता है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।