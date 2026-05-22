साई सुदर्शन से आज ऑरेंज कैप छीनने को तैयार विराट कोहली और हेनरिक क्लासेन! जानें कितने रन दूर

IPL 2026 Orange Cap List- जीटी वर्सेस सीएसके मैच के बाद जरूर ऑरेंज कैप साई सुदर्शन के सिर सज गई है, मगर आज विराट कोहली और हेनरिक क्लासेन एक्शन में होंगे। इन दोनों की नजरें आज ऑरेंज कैप हासिल करने पर होगी।

रIPL 2026 Orange Cap List- गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप जीटी के ओपनर साई सुदर्शन के पास है। साई सुदर्शन ने सीएसके के खिलाफ 84 रनों की शानदार पारी खेल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया। वहीं उनके कप्तान और साथी सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल GT vs CSK मैच में 54 रनों की पारी खेल दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। आज यानी शुक्रवार, 22 मई को सनराइजर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच होना है, जिसमें विराट कोहली और हेनरिक क्लासेन जैसे स्टार बल्लेबाज एक्शन में होंगे। इन दोनों बल्लेबाजों की नजरें आज ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर-1 बनने पर होगी।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

साई सुदर्शन 638 रनों के साथ पहले तो शुभमन गिल 616 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। अभी तक यह दोनों ही बल्लेबाज आईपीएल 2026 में 600 रन का आंकड़ा पार कर पाए हैं।

विराट कोहली को ऑरेंज कैप में नंबर-1 बनने के लिए चाहिए कितने रन? विराट कोहली आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में टॉप-5 में भी नहीं है। किंग कोहली 13 मैचों में 542 रनों के साथ 6ठे पायदान पर हैं।

विराट कोहली को अगर आज ऑरेंज कैप की लिस्ट में पहला पायदान हासिल करना है तो कम से कम 97 रन बनाने होंगे। विराट आईपीएल 2026 में लगातार दो बार 0 पर आउट होने के बाद एक शतक और एक अर्धशतक जड़ चुके हैं। वह शानदार फॉर्म में हैं। उनकी फॉर्म को देखकर कहा जा सकता है कि वह आज एक और शतक लगाकर ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-1 बन सकते हैं।

हेनरिक क्लासेन को ऑरेंज कैप में नंबर-1 बनने के लिए चाहिए कितने रन? सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 555 रनों के साथ आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। उन्हें भी आज ऑरेंज कैप हासिल करने के लिए विराट कोहली के ही जितनी मेहनत करनी होगी।

नंबर-1 पर बैठे साई सुदर्शन से क्लासेन 83 रन पीछे हैं। अगर आज उन्हें ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में नंबर-1 बनना है तो कम से कम 84 रन बनाने होंगे।

IPL 2026 ऑरेंज कैप लिस्ट के टॉप-5 में ये खिलाड़ी साई सुदर्शन, शुभमन गिल और हेनरिक क्लासेन के अलावा आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप लिस्ट के टॉप-5 में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी और लखनऊ सुपर जाएंट्स के मिचेल मार्श है।

आज SRH vs RCB मैच में विराट कोहली और हेनरिक क्लासेन के अलावा अभिषेक शर्मा की नजरें भी टॉप-5 में जगह बनाने पर होगी। अभिषेक 507 रनों के साथ 8वें पायदान पर हैं।

साई सुदर्शन- 638

शुभमन गिल- 616

वैभव सूर्यवंशी- 579

मिचेल मार्श- 563