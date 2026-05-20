ऑरेंज कैप रेस में नंबर-1 बने वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली ने झेला नुकसान; मिचेल मार्श मुंह ताकते रह गए

IPL 2026 Orange Cap List: वैभव सूर्यवंशी के सिर पर फिर से ऑरेंज कैप सज गई है। विराट कोहली को नुकसान हुआ है। मिचेल मार्श ने छलांग लगाई लेकिन मुंह ताकते रह गए।

IPL 2026 Orange Cap List: राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मंगलवार को आईपीएल 2026 के 64वें मुकाबले में आमना-सामना हुआ। आरआर ने जयपुर के मैदान पर खेले गए हाई स्कोरिंग मैच में एलएसजी को सात विकेट से शिकस्त दी। लखनऊ ने 220/5 का स्कोर खड़ा किया। राजस्थान ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 225 रन बनाकर विजयी परचम फहराया। आरआर को ना सिर्फ धमाकेदार जीत मिली बल्कि सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के सिर पर फिर से ऑरेंज कैप सज गई। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर-1 बन गए हैं। उन्होंने 13 मैचों में 44.53 के औसत से 579 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतकीय पारियां हैं। वह एलएसजी के खिलाफ शतक जड़ने से सिर्फ सात रनों से चूके गए। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने 38 गेंदों में सात चौकों और 10 छक्कों की बदौलत 93 रन बनाए।

मिचेल मार्श मुंह ताकते रह गए एलएसजी के ओपनर मिचेल मार्श मुंह ताकते रह गए। दरअसल, मार्श के हाथ ऑरेंज कैप लगी थी लेकिन सूर्यवंशी ने आरआर की पारी के दौरान छीन ली। उन्होंने 57 गेंदों में 96 रन बटोरे, जिसमें 11 चौके और पांच छक्के हैं। वह 11 स्थान की छलांग लगाकर नंबर-1 बने थे लेकिन कुछ देर बाद दूसरे पायदान पर खिसक गए। मार्श ने 13 मैचों में 563 रन जुटाए हैं, जिसमें 43.30 का औसत रहा। उनके बल्ले से एक शतक और तीन पचास प्लस स्कोर निकले हैं। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के हेनरिक क्लासेन तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 13 मुकाबलों में 555 रन बनाए हैं। उनका औसत 50.45 है। क्लासेन ने पांच फिफ्ट जमाई हैं। आरआर बनाम एलएसजी मैच से पहले क्लासेन के पास ऑरेंज कैप थी। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को दो स्थान का नुकसान झेलना पड़ा है। वह छठे नंबर पर चले गए हैं। कोहली ने 13 मैचों में 54.20 के औसत से 542 रन जोड़े हैं। उन्होंने एक सेंचुरी जड़ी और चार अर्धशतकीय पारियां खेली।

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IPL 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-10 खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी- 579

मिचेल मार्श- 563

हेनरिक क्लासेन- 555

साई सुदर्शन- 553

शुभमन गिल- 552

विराट कोहली- 542

केएल राहुल- 533

अभिषेक शर्मा- 507

ईशान किशन- 490

संजू सैमसन- 477