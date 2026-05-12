ऑरेंज कैप रेस में अय्यर ने कब्जाया कोहली का स्थान, राहुल फ्लॉप होने के बावजूद टॉप-2 में पहुंचे
IPL 2026 Orange Cap List: ऑरेंज कैप रेस में विराट कोहली टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर उनके स्थान पर आ गए हैं। केएल राहुल ने टॉप-2 में एंट्री कर ली है।
IPL 2026 Orange Cap List: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच सोमवार को आईपीएल 2026 का 55वां मैच खेला गया। यह हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा, जिसमें पंजाब ने तीन विकेट से जीत दर्ज की। पीबीकेएस ने धर्मशाला के मैदान पर 210/5 का स्कोर खड़ा किया। डीसी ने 19 ओवर में सात विकेट पर 219 रन बनाकर विजयी परचम फहराया। पंजाब को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि, पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर को ऑरेंज कैप की रेस में फायदा हुआ। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दसवें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने छलांग लगाकर विराट कोहली का स्थान कब्जाया।
अय्यर ने अर्धशतक की मदद से लगाई छलांग
अय्यर ने डीसी के खिलाफ 36 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 59 रनों की पारी खेली। यह उनका मौजूदा सीजन में पांचवां अर्धशतक था। अय्यर 11 मैचों में 392 रन बना चुके हैं। वह पीबीकेएस बनाम डीसी मैच से पहले टॉप-15 से बाहर थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज कोहली 13वें पायदान पर खिसक गए हैं। उन्होंने 11 मैचों में 379 रन जुटाए हैं। कोहली पिछले दो मैचों में शून्य पर आउट हुए थे। उनसे आगे पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (11 मैचों में 382) और मुंबई इंडियंस के ओपनर रयान रिकेल्टन (9 मैचों में 382) हैं। प्रभसिमरन ने धर्मशाला में 15 गेंदों में 18 रन बनाए। पीबीकेएस के कूपर कोनोली आठवें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 11 मैचों में 415 रन बटोरे हैं। कोनोली ने मैच में 27 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के हैं।
केएल राहुल फ्लॉप होने के बावजूद टॉप-2 में पहुंचे
दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर और ओपनर केएल राहुल फ्लॉप होने के बावजूद टॉप-2 में पहुंच गए हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 8 गेंदों में दो चौकों के जरिए महज 9 रन बनाए। राहुल अभी तक 12 मैचों में 477 रन जोड़ चुके हैं। फिलहाल, ऑरेंज कैप हेनरिक क्लासेन के पास है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) का हिस्सा क्लासेन ने 11 मुकाबलों में 494 रन जुटाए हैं। एचआरएस के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 11 मैचों में 477 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। अभिषेक आज लिस्ट में ऊपर चढ़ सकते हैं। मंगलवार को एसआरएच की गुजरात टाइटंस (जीटी) से भिड़ंत होगी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। जीटी के कप्तान शुभमन गिल के पास भी आगे बढ़ने का मौका है। उन्होंने 10 मैचों में 462 रन बनाए हैं और चौथे स्थान पर हैं।
PBKS vs DC मैच के बाद ऑरेंज कैप अपडेटेड लिस्ट-
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|केएल राहुल
|12
|12
|477
|43.36
|177.98
|50
|24
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.50
|210.18
|43
|36
|शुभमन गिल
|10
|10
|462
|46.20
|160.42
|44
|20
|साई सुदर्शन
|11
|11
|440
|40.00
|157.71
|44
|20
|वैभव सूर्यवंशी
|11
|11
|440
|40.00
|236.56
|38
|40
|संजू सैमसन
|11
|11
|430
|53.75
|169.29
|45
|23
|कूपर कोनोली
|11
|10
|415
|51.87
|168.01
|34
|28
|ईशान किशन
|11
|11
|409
|37.18
|186.75
|41
|22
|श्रेयस अय्यर
|11
|10
|392
|56.00
|164.01
|27
|25
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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