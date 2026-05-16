शतक से चूके मिचेल मार्श ऑरेन्ज कैप लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंचे, शुभमन गिल की बराबरी की
लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप-6 में आ गए हैं। हेनरिक क्लासेन के नाम इस समय ऑरेन्ज कैप है।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने धीमी शुरुआत के बाद कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 188 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिचेल मार्श के 90 रनों की बदौलत 20 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया। लखनऊ ने 16.4 ओवर में 3 विकेट पर 188 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 90 रन बनाए। इस जीत के साथ लखनऊ के आठ अंक हो गए हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने छठा मुकाबला गंवाया है। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मिचेल मार्श छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।
किसके पास ऑरेन्ज कैप
सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के नाम आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हैं। हेनरिक क्लासेन ने जारी सीजन में 500 से अधिक रन बना लिए हैं और ऐसा सिर्फ दो ही बल्लेबाज अब तक कर सके हैं। हैदराबाद के क्लासेन ने 12 मैचों में 50.80 के औसत से 508 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन हैं, उन्होंने 12 मैचों में 501 रन बनाए हैं। साई जारी सीजन में शतक लगा चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम तीसरे नंबर पर है। कोहली ने 12 मैचों में 484 रन बनाए हैं। हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 12 मैचों में 481 रन और केएल राहुल ने 12 मैचों में 477 रन का योगदान दिया। शुभमन गिल के नाम 11 मैचों में 467 रन हैं। मार्श ने 12 मैचो में 467 रन बनाए हैं।
LSG vs CSK मैच के बाद ऑरेंज कैप अपडेटेड लिस्ट-
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट (SR)
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|हेनरिक क्लासेन
|12
|12
|508
|50.80
|153.94
|38
|23
|साई सुदर्शन
|12
|12
|501
|41.75
|155.11
|49
|22
|विराट कोहली
|12
|12
|484
|53.77
|165.75
|53
|18
|अभिषेक शर्मा
|12
|12
|481
|43.73
|209.13
|43
|37
|केएल राहुल
|12
|12
|477
|43.36
|177.99
|50
|24
|मिचेल मार्श
|12
|12
|467
|38.92
|162.15
|40
|31
|शुभमन गिल
|11
|11
|467
|42.45
|158.31
|45
|20
|संजू सैमसन
|12
|12
|450
|50.00
|164.23
|48
|23
|वैभव सूर्यवंशी
|11
|11
|440
|40.00
|236.56
|38
|40
|प्रभसिमरन सिंह
|12
|11
|439
|43.90
|170.16
|48
|21
|श्रेयस अय्यर
|11
|10
|392
|56.00
|164.02
|27
|25
मिचेल मार्श की 90 रन की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 20 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को करारा झटका दिया। सुपर किंग्स को पांच विकेट पर 187 रन पर रोकने के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी सुपर जायंट्स ने 16.4 ओवर में तीन विकेट पर 188 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और सुपर किंग्स के नेट रनरेट को भी बड़ा झटका दिया।
सुपर किंग्स की यह 12 मैचों में छठी हार है, लेकिन टीम का नेट रनरेट 0.185 से गिरकर 0.027 हो गया और टीम तालिका में पांचवें से छठे स्थान पर खिसक गई। मार्श ने 38 गेंदों की पारी में नौ चौके और सात छक्के लगाए। उन्होंने पहले विकेट के लिए जोश इंग्लिश (35) के साथ महज 70 गेंदों में 135 रन की साझेदारी कर मैच को शुरुआत में ही सुपर किंग्स की पकड़ से दूर कर दिया। मार्श और निकोल्स पूरन (17 गेंदों में नाबाद 32 रन) ने अंशुल कंबोज के एक ओवर में चार-चार छक्के जड़े। कंबोज ने 2.4 ओवर में 63 रन दिए।
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