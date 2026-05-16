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शतक से चूके मिचेल मार्श ऑरेन्ज कैप लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंचे, शुभमन गिल की बराबरी की

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप-6 में आ गए हैं। हेनरिक क्लासेन के नाम इस समय ऑरेन्ज कैप है।

शतक से चूके मिचेल मार्श ऑरेन्ज कैप लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंचे, शुभमन गिल की बराबरी की

लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने धीमी शुरुआत के बाद कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 188 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिचेल मार्श के 90 रनों की बदौलत 20 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया। लखनऊ ने 16.4 ओवर में 3 विकेट पर 188 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 90 रन बनाए। इस जीत के साथ लखनऊ के आठ अंक हो गए हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने छठा मुकाबला गंवाया है। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मिचेल मार्श छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

किसके पास ऑरेन्ज कैप

सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के नाम आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हैं। हेनरिक क्लासेन ने जारी सीजन में 500 से अधिक रन बना लिए हैं और ऐसा सिर्फ दो ही बल्लेबाज अब तक कर सके हैं। हैदराबाद के क्लासेन ने 12 मैचों में 50.80 के औसत से 508 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन हैं, उन्होंने 12 मैचों में 501 रन बनाए हैं। साई जारी सीजन में शतक लगा चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम तीसरे नंबर पर है। कोहली ने 12 मैचों में 484 रन बनाए हैं। हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 12 मैचों में 481 रन और केएल राहुल ने 12 मैचों में 477 रन का योगदान दिया। शुभमन गिल के नाम 11 मैचों में 467 रन हैं। मार्श ने 12 मैचो में 467 रन बनाए हैं।

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LSG vs CSK मैच के बाद ऑरेंज कैप अपडेटेड लिस्ट-

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेट (SR)चौके (4s)छक्के (6s)
हेनरिक क्लासेन121250850.80153.943823
साई सुदर्शन121250141.75155.114922
विराट कोहली121248453.77165.755318
अभिषेक शर्मा121248143.73209.134337
केएल राहुल121247743.36177.995024
मिचेल मार्श 121246738.92162.154031
शुभमन गिल111146742.45158.314520
संजू सैमसन121245050.00164.234823
वैभव सूर्यवंशी111144040.00236.563840
प्रभसिमरन सिंह121143943.90170.164821
श्रेयस अय्यर111039256.00164.022725
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मिचेल मार्श की 90 रन की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 20 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को करारा झटका दिया। सुपर किंग्स को पांच विकेट पर 187 रन पर रोकने के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी सुपर जायंट्स ने 16.4 ओवर में तीन विकेट पर 188 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और सुपर किंग्स के नेट रनरेट को भी बड़ा झटका दिया।

सुपर किंग्स की यह 12 मैचों में छठी हार है, लेकिन टीम का नेट रनरेट 0.185 से गिरकर 0.027 हो गया और टीम तालिका में पांचवें से छठे स्थान पर खिसक गई। मार्श ने 38 गेंदों की पारी में नौ चौके और सात छक्के लगाए। उन्होंने पहले विकेट के लिए जोश इंग्लिश (35) के साथ महज 70 गेंदों में 135 रन की साझेदारी कर मैच को शुरुआत में ही सुपर किंग्स की पकड़ से दूर कर दिया। मार्श और निकोल्स पूरन (17 गेंदों में नाबाद 32 रन) ने अंशुल कंबोज के एक ओवर में चार-चार छक्के जड़े। कंबोज ने 2.4 ओवर में 63 रन दिए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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