वैभव सूर्यवंशी से आज छिन सकती है ऑरेंज कैप, शुभमन गिल समेत तीन खिलाड़ियों के पास मौका
IPL 2026 Orange Cap List: सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास ऑरेंज कैप है। हालांकि, सूर्यवंशी से गुरुवार को कैप छिन सकती है। शुभमन गिल समेत तीन खिलाड़ियों के पास मौका है।
IPL 2026 Orange Cap List: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच बुधवार को आईपीएल 2026 का 65वां मैच खेला गया। बारिश से प्रभावित मुकाबले में केकेआर ने एमआई को चार विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। मुंबई ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 147/8 का स्कोर बनाया। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट पर 148 रन जुटाकर विजयी परचम फहराया। मनीष पांडे (33 गेंदों में 45) और रोवमैन पॉवेल (30 गेंदों में 40) ने केकेआर की ओर से अहम पारियां खेलीं। रिंकू सिंह (5 गेंदों में नाबाद 9) ने जीत की दहलीज पार कराई। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप की टॉप-10 लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, आज यानी गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप छिन सकती है। शुभमन गिल समेत तीन खिलाड़ियों के पास ऐसा करने का मौका है।
साई सुदर्शन को 28 रन की दरकार
दरअसल, गुजरात टाइटंस (GT) की गुरुवार को अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से भिड़ंत होगी। यह दोनों का सीजन में आखिरी लीग मैच है। गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में फिलहाल चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने 13 मैचों में 46.16 के औसत से 554 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और छह अर्धशतकीय पारियां हैं। सुदर्शन को सूर्यवंशी से कैप छीनने के लिए 26 रनों की दरकार है। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने अब तक 13 मुकाबलों में 579 रन जुटाए हैं। उनका औसत 44.53 का रहा। उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक जमाए हैं।
सैमसन को लगानी होगी लंबी छलांग
प्लेऑफ में पहुंच चुकी जीटी के कप्तान शुभमन गिल पांचवें पायदान पर हैं। उन्हें रेस में नंबर-1 बनने के लिए 28 रनों की जरूरत है। गिल ने 12 मुकाबलों में 46.00 के औसत से 552 रन जुटाए हैं। वह फिफ्टी लगा चुके हैं। सीएसके के विकेटकीपर और ओपनर संजू सैमसन भी टॉप पर पहुंच सकते हैं लेकिन उन्हें लंबी छलांग लगानी होगी। सैमसन को ऐसा करने के लिए 103 रन चाहिए। सैमसन फिलहाल दसवें नंबर पर हैं। उन्होंने 13 मैचों में 477 रन जोड़े हैं, जिसमें 47.70 का औसत रहा। सैमसन ने दो शतक और एक अर्धशतक ठोका है।
IPL 2026 ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-10 प्लेयर
वैभव सूर्यवंशी- 579
मिचेल मार्श- 563
हेनरिक क्लासेन- 555
साई सुदर्शन- 553
शुभमन गिल- 552
विराट कोहली- 542
केएल राहुल- 533
अभिषेक शर्मा- 507
ईशान किशन- 490
संजू सैमसन- 477
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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