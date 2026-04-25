केएल राहुल ने विराट कोहली से छीनी ऑरेंज कैप, दमदार शतक के साथ लगाई लंबी छलांग; अभिषेक शर्मा हैं खतरा

IPL 2026 Orange Cap: केएल राहुल ने 152 रनों की नाबाद पारी के दम पर ऑरेंज कैप की रेस में लंबी छलांग लगाई है। राहुल अब विराट कोहली को पछाड़ ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।

IPL 2026 Orange Cap: दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। राहुल ने पंजाब के खिलाफ 152 रनों की नाबाद पारी खेली। यह किसी भी भारतीय द्वारा आईपीएल के इतिहास में खेली गई सबसे बड़ी पारी है। उन्होंने इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा को पछाड़ा है, जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ ही 2025 में 141 रन बनाए थे। केएल राहुल ने इस पारी के दम पर ऑरेंज कैप की रेस में भी लंबी छलांग लगाई है। वह विराट कोहली को पछाड़ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।

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विराट कोहली ने शुक्रवार को ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ 81 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑरेंज कैप की रेस में पहले स्थान हासिल किया था। कोहली को अभी टॉप पर बैठे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि राहुल ने उन्हें दूसरे पायदान पर खिसका दिया है।

152 रनों की इस नाबाद पारी के दम पर केएल राहुल के नाम आईपीएल 2026 में सबसे अधिक 357 रन हो गए हैं। राहुल ने इस सीजन 7 मैचों में 59.50 की औसत और 187.89 के स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए हैं। विराट कोहली 328 रनों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं।

अभिषेक शर्मा हैं केएल राहुल के लिए खतरा हालांकि कुछ ही घंटों में केएल राहुल से यह ऑरेंज कैप छिन सकती है। दरअसल, शनिवार का दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। इस मैच में अभिषेक शर्मा एक्शन में होंगे। अभिषेक के नाम आईपीएल 2026 में 323 रन है। अगर आज वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 35 और रन बनाते हैं तो वह केएल राहुल से ऑरेंज कैप छीन एक बार फिर नंबर-1 बन जाएंगे।

दूसरे तरफ वैभव सूर्यवंशी भी होंगे। हालांकि उन्हें काफी पसीना बहाना होगा। वैभव 254 रनों के साथ 7वें पायदान पर खिसक गए हैं। वैभव को अगर आज ऑरेंज कैप हासिल करनी है तो शतक जड़ना होगा।

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी केएल राहुल- 357

विराट कोहली- 328

अभिषेक शर्मा- 323

हेनरिक क्लासेन- 320

शुभमन गिल- 297

दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के सामने रखा 265 रनों का विशाल टारगेट दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी रही, मगर तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने पथुम निसांका को आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। पथुम निसांका के लिए यह सीजन निराशाजनक रहा है। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने आए नीतिश राणा ने दूसरे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप की। केएल राहुल ने 45 गेंदों पर शतक जड़ा, हालांकि नीतिश राणा का दिल टूटा, वह 91 रन बनाकर आउट हुए और अपना शतक पूरा नहीं कर पाए।