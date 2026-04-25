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केएल राहुल ने विराट कोहली से छीनी ऑरेंज कैप, दमदार शतक के साथ लगाई लंबी छलांग; अभिषेक शर्मा हैं खतरा

Apr 25, 2026 05:45 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Orange Cap: केएल राहुल ने 152 रनों की नाबाद पारी के दम पर ऑरेंज कैप की रेस में लंबी छलांग लगाई है। राहुल अब विराट कोहली को पछाड़ ऑरेंज कैप की रेस में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।

केएल राहुल ने विराट कोहली से छीनी ऑरेंज कैप, दमदार शतक के साथ लगाई लंबी छलांग; अभिषेक शर्मा हैं खतरा

IPL 2026 Orange Cap: दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। राहुल ने पंजाब के खिलाफ 152 रनों की नाबाद पारी खेली। यह किसी भी भारतीय द्वारा आईपीएल के इतिहास में खेली गई सबसे बड़ी पारी है। उन्होंने इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा को पछाड़ा है, जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ ही 2025 में 141 रन बनाए थे। केएल राहुल ने इस पारी के दम पर ऑरेंज कैप की रेस में भी लंबी छलांग लगाई है। वह विराट कोहली को पछाड़ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।

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विराट कोहली ने शुक्रवार को ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ 81 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑरेंज कैप की रेस में पहले स्थान हासिल किया था। कोहली को अभी टॉप पर बैठे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि राहुल ने उन्हें दूसरे पायदान पर खिसका दिया है।

152 रनों की इस नाबाद पारी के दम पर केएल राहुल के नाम आईपीएल 2026 में सबसे अधिक 357 रन हो गए हैं। राहुल ने इस सीजन 7 मैचों में 59.50 की औसत और 187.89 के स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए हैं। विराट कोहली 328 रनों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं।

अभिषेक शर्मा हैं केएल राहुल के लिए खतरा

हालांकि कुछ ही घंटों में केएल राहुल से यह ऑरेंज कैप छिन सकती है। दरअसल, शनिवार का दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। इस मैच में अभिषेक शर्मा एक्शन में होंगे। अभिषेक के नाम आईपीएल 2026 में 323 रन है। अगर आज वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 35 और रन बनाते हैं तो वह केएल राहुल से ऑरेंज कैप छीन एक बार फिर नंबर-1 बन जाएंगे।

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दूसरे तरफ वैभव सूर्यवंशी भी होंगे। हालांकि उन्हें काफी पसीना बहाना होगा। वैभव 254 रनों के साथ 7वें पायदान पर खिसक गए हैं। वैभव को अगर आज ऑरेंज कैप हासिल करनी है तो शतक जड़ना होगा।

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

केएल राहुल- 357

विराट कोहली- 328

अभिषेक शर्मा- 323

हेनरिक क्लासेन- 320

शुभमन गिल- 297

दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के सामने रखा 265 रनों का विशाल टारगेट

दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी रही, मगर तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने पथुम निसांका को आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। पथुम निसांका के लिए यह सीजन निराशाजनक रहा है। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने आए नीतिश राणा ने दूसरे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप की। केएल राहुल ने 45 गेंदों पर शतक जड़ा, हालांकि नीतिश राणा का दिल टूटा, वह 91 रन बनाकर आउट हुए और अपना शतक पूरा नहीं कर पाए।

बता दें, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है। दोनों ही टीमों ने प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वह पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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