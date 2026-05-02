संजू सैमसन ऑरेंज कैप की रेस में कितना पिछड़े, कैसे बन पाएंगे नंबर-1? विराट कोहली से ज्यादा दूर नहीं
संजू सैमसन आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 में एक बार फिर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। उनकी नजरें एक बार फिर ऑरेंज कैप पर होगी। फिलहाल वह इस रेस में काफी पीछे हो गए हैं।
आईपीएल 2026 में दो शतक लगाने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ऑरेंज कैप की रेस में काफी पिछड़ गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में फ्लॉप शो से पहले ही सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीजन का दूसरा शतक जड़ा था। सैमसन कई मैचों में बड़ी पारियां तो खेल रहे हैं, मगर जब उनका बल्ला नहीं चलता तो वह काफी सस्ते में आउट हो जाते हैं। यही कारण है कि वह कुछ ही समय में ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 तो छोड़िए टॉप-10 से भी बाहर हो गए हैं। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला एक बार फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। इस मैच में सैमसन की नजरें एक बार फिर बल्ले से धमाल मचाकर आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाने पर होगी।
संजू सैमसन का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन
राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शिफ्ट हुए सैमसन इस सीजन पहली बार पीली जर्सी में नजर आए। अभी तक सीएसके के लिए खेले 9 मैचों में उनके बल्ले से 50.67 की औसत और 169.83 के स्ट्राइक रेट के साथ 304 रन निकले हैं, इसमें सैमसन के दो शतक भी शामिल हैं।
संजू सैमसन आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सेंचुरी ठोक चुके हैं।
संजू सैमसन की नजरें ऑरेंज कैप पर
संजू सैमसन की नजरें आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में टीम की जीत के साथ ऑरेंज कैप पर भी होगी। फिलहाल सैमसन इस रेस में 304 रनों के साथ 13वें पायदान पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल 433 रनों के साथ पहले पायदान पर हैं। सैमसन को आज अगर नंबर-1 बनना है तो कम से कम 130 रन बनाने होंगे, तभी वह केएल राहुल से ऑरेंज कैप छीन पाएंगे।
वहीं ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में आखिरी पायदान पर मौजूद विराट कोहली के नाम इस सीजन 379 रन दर्ज है, अगर सैमसन को टॉप-5 में अपनी जगह बनानी है तो आज उन्हें मुंबई इंडियंस के खिलाफ कम से कम 76 रनों की पारी खेलनी होगी।
वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के बीच पूरे 100 रनों का अंत है। अब देखना होगा कि सैमसन कितने मैचों में इस अंतर को कम कर पाते हैं, या आज वह तीसरा शतक जड़ बड़ा कमाल करेंग।
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी-
केएल राहुल- 433
अभिषेक शर्मा- 425
हेनरिक क्लासेन- 414
वैभव सूर्यवंशी- 404
विराट कोहली- 379
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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