कोहली के सिर सजी ऑरेंज कैप, पाटीदार ने ईशान-सूर्यवंशी को धकेला; पर्पल कैप रेस में प्रिंस की छलांग
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: आरसीबी के स्टार विराट कोहली ने हेनरिक क्लासेन से ऑरेंज कैप छीन ली है। कप्तान रजत पाटीदार लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पर्पल कैप की रेस में प्रिंस यादव ने छलांग लगाई।
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बुधवार को आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को पांच विकेट से धूल चटाई। यह मौजूदा सीजन का 23वां मैच था, जो बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में आयोजित हुआ। एलएसजी ने 147 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे आरसीबी ने 15.1 ओवर में पांच गंवाकर हासिल किया। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक रन से फिफ्टी से चूक गए लेकिन उनके सिर ऑरेंज कैप सजी गई। उन्होंने 34 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 49 रनों की पारी खेली। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में आठ स्थान चढ़कर शीर्ष पर पहुंचे। कोहली के खाते में पांच मैचों में 228 रन हैं।
कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के हेनरिक क्लासेन से ऑरेंज कैप छीनी है। क्लासेन ने पांच मैचों में 224 रन बटोरे हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार लिस्ट में ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी को धकेलकर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। पाटीदार ने पांच मैचों में 222 रन जोड़ लिए हैं। उन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंदों में 27 रन जुटाए, जिसमें एक चौका और तीन छक्के हैं। एसआरएच के कप्तान ईशान चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। उनके पांच मैचों में 213 रन हैं। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने पांच मुकाबलों में 200 रन जोड़े हैं। वह पांचवें पायदान पर हैं। सूर्यवंशी एसआरएच के विरुद्ध पिछले मैच में शून्य पर पवेलियन लौटे थे। अभी तक सिर्फ पांच बल्लेबाज ही सीजन में 200 रनों का आंकड़ा छू सके हैं।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप अपडेटेड लिस्ट-
|प्लेयर
|मैच
|रन
|टीम
|विराट कोहली
|5
|228
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हेनरिक क्लासेन
|5
|224
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रजत पाटीदार
|5
|213
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|ईशान किसन
|5
|213
|सनराइजर्स हैदराबाद
|वैभव सर्यवंशी
|5
|200
|राजस्थान रॉयल्स
|संजू सैमसन
|5
|185
|चेन्नई सुपर किंग्स
|यशस्वी जायसवाल
|5
|184
|राजस्थान रॉयल्स
|अंगकृष रघुवंशी
|5
|182
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ध्रुव जुरेल
|5
|176
|राजस्थान रॉयल्स
|जोस बटलर
|4
|176
|गुजरात टाइटंस
लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने पर्पल कैप की रेस में छलांग लगाई है। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने पांच मैचों में 9 शिकार किए हैं। प्रिंस ने बुधवार को तीन ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिए। आरसीबी के अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 27 रन खर्च किए और तीन विकेट झटके। वह छठे स्थान पर हैं। उन्होंने पांच मैचों में सात विकेट हासिल किए हैं। उनके बाद आरसीबी के स्पिनर क्रुणाल पांड्या हैं। क्रुणाल ने मैच में दो विकेट अपने नाम किए। आरसीबी के युवा पेस रासिख सलाम डार 11वें स्थान पर हैं। उन्होंने एलएसजी के विरुद्ध 24 रन देकर सर्वाधिक चार विकेट चटकाए। फिलहाल, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के सिर सजी है। गुजरात टाइटंस (जीटी) के तेज गेंदबाद प्रसिद्ध ने चार मैचों में 10 विकेट लिए हैं।
आईपीएल 2026 पर्पल कैप अपडेटेड लिस्ट-
|प्लेयर
|मैच
|विकेट
|टीम
|प्रसिद्ध कृष्णा
|4
|10
|गुजरात टाइटंस
|अंशुल कम्बोज
|5
|10
|चेन्नई सुपर किंग्स
|प्रिंस यादव
|5
|9
|खनऊ सुपर जायंट्स
|रवि बिश्नोई
|5
|7
|राजस्थान रॉयल्स
|जोफ्रा आर्चर
|5
|6
|राजस्थान रॉयल्सल
|भुवनेश्वर कुमार
|5
|6
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|क्रुणाल पांड्या
|5
|6
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|जैकब डफी
|3
|5
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|वैभव अरोड़ा
|5
|5
|कोलकात नाइट राइडर्स
|राशिद खान
|4
|गुजरात टाइटंस
|रासिख सलाम डार
|5
|5
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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