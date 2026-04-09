ऑरेंज कैप लिस्ट में गिल की छलांग, राहुल टॉप 10 में भी नहीं; पर्पल कैप में राशिद-प्रसिद्ध का फायदा
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप लिस्ट में छलांग लगाई है। पर्पल कैप सूची में राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा का फायदा हुआ।
PL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस (जीटी) ने बुधवार को आईपीएल 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) पर एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की। जीटी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 210/4 का स्कोर खड़ा किया और डीसी को 209/8 पर रोक दिया। गुजरात ने मौजूदा सीजन में तीन मैचों में पहली जीत का स्वाद चखा। जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की रेस में छलांग लगाई है। वह ऑरेंज कैप लिस्ट में नौवें नंबर (तीन मैचों में 109 रन) पर पहुंच गए हैं। गिल ने डीसी के खिलाफ 45 गेंदों में चार चौकों और पांच छक्कों की मदद से 70 रनों की पारी खेली।
जोस बटलर छठे पायदान पर पहुंचे
जीटी के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर (तीन मैचों में 116 रन) छठे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने मैच में 27 गेंदों में 52 रन बटोरे, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के हैं। गुजरात के सामने शतक से चूकने वाले केएल राहुल टॉप 10 में नहीं हैं। वह तीन मैचों में 93 रनों के साथ 18वें नंबर पर हैं। डीसी के ओपनर राहुल ने 52 गेंदों में 92 रन जुटाए। उनके बल्ले से 11 चौके और चार छक्के निकले। राहुल पिछले दो मैचों में फ्लॉप रहे थे। फिलहाल, राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के सिर पर ऑरेंज कैप सजी है। उन्होंने तीन मैचों में 170 रन बनाए हैं। दिल्ली के समीर रिजवी दूसरे नंबर पर हैं। उनके तीन मुकाबलों में 160 रन हैं। पिछले दो मैचों में बड़ी पारी खेलने वाले रिजवी का गुजरात के विरुद्ध खाता तक नहीं खुला।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप लिस्ट-
|प्लेयर
|मैच
|रन
|टीम
|यशस्वी जायसवाल
|3
|170
|राजस्थान रॉयल्स
|समीर रिजवी
|3
|160
|दिल्ली कैपिटल्स
|हेनरिक क्लासेन
|3
|145
|सनराइजर्स हैदराबाद
|वैभव सर्यवंशी
|3
|122
|राजस्थान रॉयल्स
|रोहित शर्मा
|3
|118
|मुंबई इंडियंस
|जोस बटलर
|3
|116
|गुजरात टाइटंस
|देवदत्त पडिक्कल
|2
|111
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अंगकृष रघुवंशी
|3
|110
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|शुभमन गिल
|3
|109
|गुजरात टाइटंस
|कूपर कोनोली
|3
|108
|पंजाब किंग्स
वहीं, गुजरात के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिनर राशिद खान का पर्पल कैप लिस्ट में फायदा हुआ है। प्रसिद्ध आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की रेस में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने तीन मैचों में छह शिकार किए हैं। प्रसिद्ध ने दिल्ली के खिलाफ चार ओवर में 52 रन देकर दो विकेट लिए। राशिद तीसरे स्थान पर हैं। वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में महज 17 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। पर्पल कप अभी राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर रवि बिश्नोई के पास है। उन्होंने तीन मैचों में सात विकेट लिए हैं। डीसी के लुंगी एनगिडी चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने जीटी के सामने एक विकेट झटका।
आईपीएल 2026 पर्पल कैप लिस्ट-
|प्लेयर
|मैच
|विकेट
|टीम
|रवि बिश्नोई
|3
|7
|राजस्थान रॉयल्स
|प्रसिद्ध कृष्णा
|3
|6
|गुजरात टाइटंस
|राशिद खान
|3
|5
|गुजरात टाइटंस
|लुंगी एनगिडी
|3
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|नांद्रे बर्गर
|3
|5
|राजस्थान रॉयल्स
|विजयकुमार वैशाख
|3
|5
|पंजाब किंग्स
|जैकब डफी
|2
|5
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अंशुल कम्बोद
|3
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|प्रिंस यादव
|2
|4
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|हर्ष दुबे
|3
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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