IPL 2026 ऑरेंज कैप की रेस में KKR के बल्लेबाज की एंट्री, ये हैं पर्पल कैप की रेस में टॉप 5 बॉलर
IPL 2026 Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस पर ज्यादा असर सोमवार 6 अप्रैल के मैच के बाद नहीं दिखा, क्योंकि 3.4 ओवर का ही खेल हो सका। बारिश के कारण मैच फिर शुरू नहीं हुआ।
IPL 2026 Orange and Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस पर ज्यादा असर सोमवार 6 अप्रैल के मैच के बाद नहीं दिखा। ऐसा इसलिए था, क्योंकि ये मैच ही पूरा नहीं हुआ। जैसे-तैसे 3.4 ओवर का खेल हुआ, जिसमें 25 रन बने और दो विकेट गिरे। अब ऐसे में क्या ही असर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर पड़ता। हालांकि, फिर भी ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 में एक खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर का हिस्सा है। वहीं, गेंदबाजों की लिस्ट में कोई बदलाव टॉप 5 में नहीं हुआ।
IPL 2026 के ऑरेंज कैप की बात करें तो यह अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज समीर रिजवी के सिर पर सजी हुई है, जो 160 रन बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर एसआरएच के हेनरिक क्लासेन हैं, जो 145 रन बना चुके हैं। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 113 रन बनाए हैं। आरसीबी के देवदत्त पडिक्कल 111 रन बना चुके हैं और केकेआर के नंबर 4 बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी 110 रनों पर पहुंच गए हैं। वे टॉप 5 में हैं।
|नंबर
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|1
|समीर रिजवी
|2
|160
|160.00
|163.27
|2
|हेनरिक क्लासेन
|3
|145
|48.33
|147.96
|3
|रोहित शर्मा
|2
|113
|56.50
|176.56
|4
|देवदत्त पडिक्कल
|2
|111
|55.50
|201.82
|5
|अंगकृष रघुवंशी
|3
|110
|55.00
|169.23
IPL 2026 Purple Cap की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स मैच के बाद कोई असर टॉप 5 खिलाड़ियों पर नहीं पड़ा है। इसके पीछे का कारण ये है कि 4 ओवर से कम का खेल हुआ था, जिसमें दो ही विकेट गिरे। दोनों विकेट ऐसे गेंदबाज को मिले, जो टॉप 5 के आसपास नहीं है। ऐसे में नंबर वन अभी भी रवि बिश्नोई हैं। दूसरे नंबर पर विजयकुमार विषाक, तीसरे पर जैकब डफी, चौथे पर अंशुल कंबोज और पांचवें पर टी नटराजन हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|विकेट
|औसत
|4-FERS
|रवि बिश्नोई
|2
|5
|11.40
|1
|विजयकुमार विषाक
|3
|5
|14.40
|0
|जैकब डफी
|2
|5
|16.00
|0
|अंशुल कंबोज
|3
|5
|24.40
|0
|टी नटराजन
|2
|4
|13.25
|0
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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