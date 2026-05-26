IPL 2026 प्लेऑफ्स से पहले जान लीजिए अब कौन-कौन है ऑरेंज और पर्पल कैप का दावेदार? भारतीय ठोक रहे ताल
IPL 2026 प्लेऑफ्स से पहले इस बारे में जान लीजिए कि अब कौन-कौन ऑरेंज और पर्पल कैप का दावेदार है? कई खिलाड़ी रेस से बाहर हो गए हैं, जबकि कुछ खिलाड़ियों के पास अभी भी आगे जाने का मौका है।
IPL 2026 के प्लेऑफ्स के मुकाबले आज यानी 26 मई से शुरू हो जाएंगे। क्वालीफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालीफायर 2 और फिर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले जान लीजिए कि आईपीएल के 19वें सीजन के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के दावेदार कौन-कौन हैं, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जो रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनकी टीमें भी बाहर हो गई हैं। कुछ लीग में ऐसा होता है कि लीग फेज के बाद ही टॉप प्लेयर्स चुने जाते हैं, लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं है। यहां आखिरी मैच तक ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस चलती है।
ऑरेंज कैप की बात करें तो टॉप 5 में 4 भारतीय हैं और एक विदेशी खिलाड़ी हैं। हालांकि, सिर्फ एक ही खिलाड़ी ऐसा है, जो अब ऑरेंज कैप की रेस से बाहर हो गया है। वह हैं केएल राहुल, क्योंकि उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। केएल ने 14 मैचों में 593 रन बनाए हैं और वे लीग फेज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर हैं। साई सुदर्शन 638 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। शुभमन गिल 13 मैचों में 616 रन बना चुके है। 606 रन हेनरिक क्लासेन बना चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी 583 रनों के साथ पाचवें नंबर पर हैं। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली भी टॉप 10 में हैं।
IPL 2026 ऑरेंज कैप (टॉप 5 लिस्ट)
1. साई सुदर्शन - 638 रन
2. शुभमन गिल - 616 रन
3. हेनरिक क्लासेन - 606 रन
4. केएल राहुल - 593 रन
5. वैभव सूर्यवंशी - 583 रन
पर्पल कैप की बात करें तो यहां से भी एक खिलाड़ी आगे नहीं जा सकेगा, जो कि अंशुल कंबोज हैं। वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले और 21 विकेटों के साथ लीग फेज के बाद चौथे नंबर पर रहे। उनकी टीम बाहर हो चुकी है। नंबर वन भुवनेश्वर कुमार हैं, जो 24 विकेट निकाल चुके हैं। इतने ही विकेट कगिसो रबाडा ने निकाले हैं, जबकि 21 विकेट जोफ्रा आर्चर निकाल चुके हैं। राशिद खान 19 विकेट चटकाकर पांचवें स्थान पर हैं। इन्हीं में से कोई खिलाड़ी पर्पल कैप को जीतने वाला है। इन्हें एक से लेकर 3 मैच तक अभी मिल सकते हैं।
IPL 2026 पर्पल कैप (टॉप 5 लिस्ट)
1. भुवनेश्वर कुमार - 24 विकेट
2. कगिसो रबाडा - 24 विकेट
3. जोफ्रा आर्चर - 21 विकेट
4. अंशुल कंबोज - 21 विकेट
5. राशिद खान - 19 विकेट
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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