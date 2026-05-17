विराट कोहली क्या आज ऑरेंज कैप की रेस में बन पाएंगे नंबर-1? केएल राहुल-वैभव सूर्यवंशी भी पीछे नहीं

गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन के सिर ऑरेंज कैप सज चुकी है। आज यानी 17 मई को विराट कोहली और केएल राहुल की नजरें लिस्ट में नंबर-1 बनने पर होगी, वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी पीछे रहने वालों में से नहीं हैं।

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में रोजाना कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। KKR vs GT मैच के बाद साई सुदर्शन इस रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन से ऑरेंज कैप छीन ली है। वहीं जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने भी 85 रनों की पारी खेल लंबी छलांग लगाई है। वह सीधा दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। आज आईपीएल 2026 में दो मैच खेले जाने हैं। पहला मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। इस दौरान विराट कोहली, केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी ऑरेंज कैप की रेस में आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आईए एक नजर आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की लिस्ट पर डालते हैं-

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IPL 2026 ऑरेंज कैप लिस्ट गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन 554 रनों के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं जीटी के कप्तान शुभमन गिल 552 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। हेनरिक क्लासेन इस सीजन 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं, उनके नाम 508 रन है।

ऑरेंज कैप की लिस्ट में चौथे पायदान पर आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली के नाम इस सीजन 484 रन दर्ज है। आज उनकी नजरें ऑरेंज कैप के साथ अपनी टीम को प्लेऑफ का टिकट दिलाने पर भी होगी। विराट कोहली को अगर ऑरेंज कैप हासिल करनी है तो कम से कम 71 रन बनाने होंगे, तभी वह साई सुदर्शन को लिस्ट में पछाड़ पाएंगे। लिस्ट में पांचवें पायदान पर अभिषेक शर्मा 481 रनों के साथ मौजूद हैं।

ऑरेंज कैप की रेस में आज एक्शन में दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल, राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी और पंजाब किंग्स के प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली जैसे खिलाड़ी भी होंगे जो फिलहाल टॉप-5 से बाहर हैं।

केएल राहुल के नाम इस सीजन अभी तक 477 रन दर्ज है, वह टॉप-5 से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 11 मैचों में 440 रन बनाए हैं, उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स को 3 और मैच खेलने हैं।

पंजाब किंग्स के प्रभसिमरन सिंह 439 और कूपर कोनोली 436 रनों के साथ इस रेस में बने हुए हैं।