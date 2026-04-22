ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा बने नंबर-1, ईशान किशन टॉप 5 की दहलीज पर पहुंचे; रजत पाटीदार लुढ़के

IPL 2026 Orange Cap: अभिषेक शर्मा के सिर ऑरेंज कैप सज गई है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार लिस्ट में लुढ़क गए हैं।

IPL 2026 Orange Cap: सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच मंगलवार को आईपीएल 2026 का 31वां मैच खेला गया। एसएरआच ने हैदराबाद के मैदान पर डीसी को 47 रनों से रौंदा। अभिषेक शर्मा की तूफानी शतकीय पारी की बदौलत हैदराबाद ने 242/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया। अभिषेक ने 68 गेंदों में 10 चौकों और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 9 विकेट गंवाकर 195 रन ही जुटा सकी। एसआरएच को जहां धमाकेदार जीत मिली तो वहीं ओपनर अभिषेक के हाथ ऑरेंज कैप लगी। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर काबिज हो गए हैं। उनके खाते में फिलहाल सात मैचों में 323 रन हैं, जिसमें 53.83 का औसत है।

अभिषेक ने क्लासेन से छीनी ऑरेंज कैप प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक ने एसआरएच के हेनरिक क्लासेन से ऑरेंज कैप छीनी है। क्लासेन दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने सात मैचों में 53.33 के औसत से 320 रन जुटाए हैं। उन्होंने एसआरएच बनाम डीसी मैच में 13 गेंदों में नाबाद 37 रनों की आतिशी पारी खेली। क्लासेन ने तीन चौके और इतने ही छक्के मारे। हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन टॉप 5 की दहलीज पर पहुंच गए हैं। वह सात मैचों में 238 रनों के साथ छठे पायदान पर हैं। उनका औसत 34.00 का है। ईशान ने दिल्ली के सामने 13 गेंदों में 25 रन बटोरे। उनके बल्ले से दो चौके और एक छक्का निकला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार लिस्ट में सातवें पादयान पर लुढ़क गए हैं। उन्होंने छह मैचों में 46.00 के औसत से 230 रन जोड़े हैं।

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आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप अपडेटेड लिस्ट-

प्लेयर मैच रन टीम अभिषेक शर्मा 7 323 सनराइजर्स हैदराबाद हेनरिक क्लासेन 7 320 सनराइजर्स हैदराबाद शुभमन गिल 5 265 गुजरात टाइटंस विराट कोहली 6 247 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वैभव सूर्यवंशी 6 246 राजस्थान रॉयल्स ईशान किशन 7 238 सनराइजर्स हैदराबाद रजत पाटीदार 6 230 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कूपर कोनोली 6 223 पंजाब किंग्स यशस्वी जायसवाल 6 223 राजस्थान रॉयल्स प्रियांश आर्य 5 211 पंजाब किंग्स

कैसा रहा SRH vs DC मैच? अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिट्स के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए शुरुआती तीन विकेटों के लिए बड़ी साझेदारियां कीं। उन्होंने ट्रैविस हेड (26 गेंद में 37) के साथ पहले विकेट के लिए 53 गेंदों में 97 रन और ईशान के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 79 रन की साझेदारी की। उन्होंने क्लासेन के संग तीसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 66 रन की अटूट साझेदारी कर टीम के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अभिषेक की तूफानी पारी के सामने नीतीश राणा (चार ओवर में 55 रन) की ऑफ स्पिन और लुंगी एनगिडी (चार ओवर में 41 रन) की धीमी गेंदें भी बेअसर रहीं। दिल्ली के लिए एकमात्र सफलता अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने हेड को आउट किया। ईशान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। अभिषेक के बल्ले से निकला शॉट गेंदबाज नीतीश राणा के हाथों से लगकर विकेटों से टकरा गया और किशन क्रीज से बाहर थे।