IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से छिन गई ऑरेंज कैप, इस भारतीय पेसर का है पर्पल कैप पर कब्जा; देखें लिस्ट
IPL 2026 Orange and Purple Cap List: आईपीएल में नया ऑरेंज कैप होल्डर 21वें मैच के बाद देखने को मिला है। वैभव सूर्यवंशी के पास ऑरेंज कैप हासिल करने का मौका था, लेकिन वे चूक गए। पर्पल कैप भारतीय के पास है।
IPL 2026 Orange and Purple Cap List: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के 21वें मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में खासा बदलाव देखा गया, लेकिन पर्पल कैप की रेस पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी से छिन गई है, जो अभी तक 200 रन बनाकर सबसे ऊपर इस टेबल में थे, लेकिन अब एसआरएच के बल्लेबाज का वहां कब्जा हो गया है। पर्पल कैप अभी भी गुजरात टाइटन्स के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के सिर पर सजी हुई है।
आईपीएल 2026 के ऑरेंज की बात करें तो इस पर अब हेनरिक क्लासेन का कब्जा हो गया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कमाल की पारी खेलने वाले क्लासेन अब आईपीएल के इस सीजन में 21 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 5 पारियों में 224 रन बनाए हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर उन्हीं की टीम के बल्लेबाज ईशान किशन हैं, जो पांच मैचों में 213 रन बना चुके हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर राजस्थान के खतरनाक ओपनर वैभव सूर्यवंशी हैं, जो इस मैच से पहले नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान थे।
राजस्थान रॉयल्स का यह ओपनर चार मैचों में 200 रन बना चुका था, लेकिन पांचवें मैच में खाता नहीं खोल पाया। ऐसे में वह फिर से ऑरेंज कैप को होल्ड नहीं कर पाया। लिस्ट में चौथे नंबर पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं, जो चार मैचों में 195 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल 5 मैचों में 184 रन बनाकर ऑरेंज कैप की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। वैभव और यशस्वी के पास मौका था कि वे आगे जाएं, लेकिन एसआरएच के गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया।
IPL 2026 Orange Cap List
|क्रम और खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|5
|5
|224
|44.80
|142.68
|13
|8
|2. ईशान किशन
|5
|5
|213
|42.60
|190.18
|22
|12
|3. वैभव सूर्यवंशी
|5
|5
|200
|40.00
|263.16
|18
|18
|4. रजत पाटीदार
|4
|4
|195
|65.00
|214.29
|11
|18
|5. यशस्वी जायसवाल
|5
|5
|184
|61.33
|157.26
|19
|10
आईपीएल के 19वें सीजन की पर्पल कैप की बात करें तो ये जीटी के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा के सिर पर है, जो चार मैचों में 10 विकेट निकाल चुके हैं। रवि बिश्नोई ने राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सीजन पांच मैचों में 9 विकेट निकाले हैं और वे दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर सीएसके के अंशुल कंबोज हैं, जिन्होंने 4 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं। चौथे पायदान पर जोफ्रा आर्चर पहुंच गए हैं, जो पांच मैचों में 7 विकेट अब तक चटका चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर प्रिंस यादव टॉप 5 का हिस्सा हैं, जो चार मैचों में 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। कुछ और गेंदबाज भी 6-6 विकेट चटका चुके हैं।
IPL 2026 Purple Cap List
|खिलाड़ी
|मैच
|विकेट
|औसत
|4-FERS
|4
|10
|15.20
|1
|2. रवि बिश्नोई
|5
|9
|16.56
|1
|3. अंशुल कंबोज
|4
|8
|19.63
|0
|4. जोफ्रा आर्चर
|5
|7
|20.57
|0
|5. प्रिंस यादव
|4
|6
|22.00
|0
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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