IPL 2026: 'कोई भी टीम सुरक्षित नहीं...', प्लेऑफ को लेकर मोहम्मद कैफ ने जारी किया 'हाई अलर्ट'

आईपीएल 2026 प्लेऑफ को लेकर मोहम्मद कैफ ने 'हाई अलर्ट' जारी किया है। कैफ ने गुजरात टाइटंस के सनराइजर्स हैदराबाद को रौंदने के बाद कहा कि टॉप चार में से कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

गुजरात टाइटंस (जीटी) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) पर 82 रनों की शानदार जीत दर्ज करके आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जगह बना ली है। प्लेऑफ की दौड़ अब और तेज हो गई है। लगातार पांचवीं और कुल आठवीं जीत से जीटी के 16 अंक हो गए हैं। एसआरएच इस हार के बावजूद तालिका में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। हैदराबाद ने अहमदाबाद में गुजरात को 168/5 के स्कोर पर रोका लेकिन खुद की पारी 14.5 ओवर में 86 रन सिमट गई। पॉवरप्ले में ही एसआरएच लड़खड़ा गई। कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने पॉवरप्ले में हैदराबाद के चार विकेट चटका दिए, जिससे टीम कभी उबर ही नहीं पाई। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का कहना है कि टॉप चार में से कोई भी टीम अभी खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती

'कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल' जियो हॉटस्टार के 'गूगल सर्च एआई मोड मैच सेंटर लाइव' पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने गुजरात के क्वालिफाई करने की संभावनाओं पर कहा, ''मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर जाएगी, यह बात बिल्कुल साफ है। कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला जीटी से है। केकेआर ने अभी तक सिर्फ दस मैच खेले हैं और वे अच्छी फॉर्म में हैं। उन्हें या चेन्नई सुपर किंग्स को भी कम मत आंकिए। अगले कुछ दिनों में हमें टॉप चार टीमों की तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। गुजरात को तो आगे बढ़ जाना चाहिए लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान के बारे में अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। इस ग्रुप में कोई भी टीम अभी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती।''

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ओपनर साई सुदर्शन की तारीफ की कैफ ने जीटी के ओपनर साई सुदर्शन (44 गेंदों में 61) की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, ''इस तरह की धीमी विकेट पर, आपको एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जिसकी तकनीक अच्छी हो और साई सुदर्शन में वह खूबी है। जब जीटी के शुरुआती कुछ विकेट जल्दी गिर गए तो साई जानते थे कि उन्हें एक एंकर (पारी को संभालने वाले) की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने पारी को आखिर तक संभाले रखा और एक ऐसी पिच पर बल्लेबाजी को आसान बना दिया, जहां यह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। यही उनकी बल्लेबाजी की ख़ासियत है। पिछले कुछ सालों से गुजरात टाइटंस के लिए वह यही करते आ रहे हैं। इस मैच में उन्होंने गेंदबाजो के खिलाफ जोखिम उठाने से भी गुरेज नहीं किया। जब भी उन्हें लगा कि रन कम बन रहे हैं तो उन्होंने किसी न किसी तरह बाउंड्री हासिल कर ली और यह सुनिश्चित किया कि स्कोरबोर्ड लगातार चलता रहे।''