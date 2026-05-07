एक-दूसरे पर उंगली नहीं उठा रहे, डेविड मिलर ने हार से जूझ रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम के अंदर की बात बताई

डेविड मिलर ने 6 मैच गंवा चुकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के अंदर का माहौल बताया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी एक-दूसरे पर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा रहे हैं। सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका के सीनियर बल्लेबाज डेविड मिलर ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी कोशिश में एकजुट बनी हुई है और टीम ने जानबूझकर किसी एक खिलाड़ी पर दोष मढ़ने से दूरी बनाए रखी है। बल्लेबाजी में लगातार नाकामियों और क्षेत्ररक्षण में महंगी गलतियों जैसे मुश्किल दौर से गुजरने के बाद दिल्ली कैपिटल्स अब लीग चरण के आखिरी दौर में 'हर हाल में जीत' वाली स्थिति में पहुंच गई है। अब उसे प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी बचे चारों मैच जीतने होंगे।

मिलकर चुनौती का सामना कर रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच से पहले मिलर ने कहा, ''हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमने आपस में बात की है कि हम सब मिलकर खेल रहे हैं। जीत हो या हार, हम सब साथ हैं। '' मिलर ने कहा, ''और हमने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम एक-दूसरे पर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। '' इस बात पर जोर देते हुए कि टीम के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने का समीकरण अब बिल्कुल सीधा है, उन्होंने कहा, ''हकीकत यह है कि हमें चार मैच जीतने हैं। इसलिए अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम खुद को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा लेंगे। ‘’

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दिल्ली की हालिया हार के बारे में बात करते हुए मिलर ने कहा कि टीम ने कुल मिलाकर खराब क्रिकेट नहीं खेला है, बल्कि अहम मौकों पर टीम से गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि हम बिल्कुल भी खराब क्रिकेट खेल रहे हैं। हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मैच में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम एक टीम के तौर पर कुछ खास क्षेत्रों में खुद को निराश कर देते हैं। '' अपने खुद के उतार-चढ़ाव भरे सत्र और अंतिम एकादश में मिले सीमित मौकों के बारे में बात करते हुए मिलर ने माना कि यह निराशाजनक रहा है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह आईपीएल के समीकरणों को अच्छी तरह समझते हैं।