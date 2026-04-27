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मोहसिन खान की टीम इंडिया में एंट्री पक्की लेकिन एक पेच, इरफान पठान ने किया हैरतअंगेज दावा

Apr 27, 2026 09:19 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
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आईपीएल 2026 में शानदार गेंदबाजी करने वाले मोहसिन खान को लेकर इरफान पठान ने हैरतअंगेज दावा किया है। उनका मानना है कि मोहसिन को टीम इंडिया में एंट्री करने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन फिटनेस का पेच है।

मोहसिन खान की टीम इंडिया में एंट्री पक्की लेकिन एक पेच, इरफान पठान ने किया हैरतअंगेज दावा

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना ​​है कि चोटों से जूझने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान के टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने के बीच फिटनेस ही एकमात्र रुकावट है। उत्तर प्रदेश के 27 साल के छह फीट तीन इंच लंबे मोहसिन ने आईपीएल 2026 में शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने अपने पिछले चार मैच में नौ विकेट लिए हैं जिसमें रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 23 रन पर पांच विकेट भी शामिल हैं। वह लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का हिस्सा हैं।

'जब भी मोहसिन मेडन ओवर डालता है तो...'

मोहसिन की मेडन ओवर में विकेट लेने की काबिलियत पर 'जियो स्टार' विशेषज्ञ पठान ने कहा, ''जब भी वह मेडन ओवर डालता है तो हमेशा बल्लेबाज का विकेट लेने में कामयाब रहता है। पिछली बार उसने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ भी यही किया था और अब टिम सीफर्ट के खिलाफ भी वही योजना काम आई।'' उन्होंने कहा, ''जब उसने सीफर्ट को आउट किया तो एक रन लेग बाई से आया था लेकिन मोहसिन ने अच्छी गेंदबाजी की और विकेट ले लिया। इस सत्र में उसने तीन मेडन ओवर डाले हैं और उनमें से एक मेडन ओवर में उसने वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज का विकेट भी लिया था।''

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'कोई भारत के लिए खेलने से नहीं रोक सकता'

इरफान ने कहा, ''इससे मोहसिन खान की काबिलियत का पता चलता है। अगर वह खुद को फिट रखने में कामयाब रहता है तो कोई भी उसे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सकता। उसकी फिटनेस ही एकमात्र रुकावट है क्योंकि वह अक्सर लंबे समय तक चोटिल रहता है।'' केकेआर ने रविवार को रिंकू सिंह (51 गेंद में (नाबाद 83) के तूफानी अर्धशतक और वैभव अरोड़ा (24 रन पर दो विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बावजूद सुपर ओवर में खिंचे मैच में लखनऊ को हरा दिया। सुपर ओवर में नाइट राइडर्स के सुनील नरेन ने पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड किया। अगली गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने एक रन बनाया लेकिन तीसरी गेंद पर एडेन मारक्रम को रिंकू ने लपक लिया।

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155 के स्कोर पर सुपर ओवर में गया मैच

केकेआर को दो रन का लक्ष्य मिला और रिंकू ने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर चौके के साथ टीम को जीत दिला दी। लखनऊ की टीम ने 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान ऋषभ पंत (42) और सलामी बल्लेबाज एडेन मारक्रम (31) की उम्दा पारियों से आठ विकैट पर 155 रन बनाए, जिससे मैच सुपर ओवर में खिंचा। रिंकू के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी और उनकी कैमरन ग्रीन (34) के साथ पांचवें विकेट के लिए 42 तथा नरेन (नाबाद 04) के साथ आठवें विकेट के लिए 30 गेंद में 62 रन की अटूट साझेदारी से केकेआर ने सात विकेट पर 155 बनाए। रिंकू और ग्रीन के अलावा कप्तान अजिंक्य रहाणे (10) ही दोहरे अंक में पहुंच गए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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