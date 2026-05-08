Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL 2026 में खिलाड़ियों ने हदें की पार, निकोलस पूरन ने क्रुणाल पांड्या का पकड़ा कॉलर; वीडियो हुआ वायरल

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

निकोलस पूरन लखनऊ और बेंगलुरु के बीच हुए मैच के बाद क्रुणाल पांड्या से बहस करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने क्रुणाल पांड्या का कॉलर पकड़े हुए नजर आए।

IPL 2026 में खिलाड़ियों ने हदें की पार, निकोलस पूरन ने क्रुणाल पांड्या का पकड़ा कॉलर; वीडियो हुआ वायरल

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को करीबी मुकाबले में 9 रन से हराया। हाई स्कोरिंग मुकाबले के दौरान हाईवोल्टेज ड्रॉमा भी देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मैच के दौरान निकोलस पूरन जब बैटिंग करने के लिए आए तो क्रुणाल पांड्या के साथ उनकी कहासुनी हुई और फिर मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूरन बेंगलुरु के क्रुणाल का कॉलर पकड़कर खींचते हुए नजर आ रहे हैं।

पूरन और क्रुणाल के बीच हुई बहस

लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के दौरान बेंगलुरु के गेंदबाज क्रुणाल पांड्या ने निकोलस पूरन को शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर बल्लेबाज ने एक रन लिया। लेकिन पूरन रन पूरा करने के बाद क्रुणाल पांड्या की ओर बढ़े और शायद कुछ कहा। हालांकि दोनों के बीच ज्यादा देर तक बातचीत नहीं हुई और फिर अलग हो गए। लेकिन मैच के बाद दोनों खिलाड़ी आजीबोगरीब तरीके से मिलते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मैच के बाद मैदान पर ही निकोलस पूरन ने मजाक में क्रुणाल पांड्या का कॉलर पकड़ा और जोर से धकेला। हालांकि बाद में दोनों खिलाड़ी बातचीत करते हुए दिखे। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के पास से लखनऊ के कोच जस्टिन लैंगर भी गुजर रहे थे। वह ये देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, BCCI गाइडलाइंस के पालन को लेकर अचानक करेगा जांच

मैच की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुरुवार को मिली हार आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चौथी हार थी। पिछले सीजन जब टीम ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, तब पूरे टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ चार ही हार मिली थी। इस सीजन आरसीबी का बेंगलुरु में रिकॉर्ड 4 जीत और 1 हार का है, लेकिन अब उनका घरेलू मैदान बेंगलुरु नहीं रहा। टीम फिलहाल लगातार बाहर मैच खेल रही है और अपने आखिरी दो घरेलू मुकाबले रायपुर में खेलेगी।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के वर्षा बाधित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को नौ रनों से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार छह हार के बाद यह जीत नसीब हुई। वहीं आरसीबी की यह टूर्नामेंट में चौथी हार है। ऋषभ पंत का दिग्वेश राठी को आख़िरी ओवर देने का फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 10 रन देते हुए स्कोर का बचाव किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी टूर्नामेंट से बाहर होने से बचा लिया है। इस मैच में मिचेल मार्श ने शतक लगाया था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Lucknow Super Giants अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।