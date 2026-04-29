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काली पट्टी पहनकर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने क्यों खेला मैच? फ्रेंचाइजी के जेस्चर ने जीता दिल

Apr 29, 2026 09:37 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने सपोर्ट स्टाफ की बेटी के असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए बांहों पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे।

काली पट्टी पहनकर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने क्यों खेला मैच? फ्रेंचाइजी के जेस्चर ने जीता दिल

मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे हैं। फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर इस कदम के पीछे की दुखद वजह बताई है। मुंबई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि टीम के सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य की बेटी का असामयिक निधन हो गया है। फ्रेंचाइजी ने परिवार के प्रति एकजुटता और संवेदना व्यक्त करने के लिए काली पट्टी बांधी है।

फ्रेंचाइजी ने मैच से पहले बयान जारी करके कारण की पुष्टि की। इसमें कहा गया कि खिलाड़ी काली पट्टी परिवार के साथ स्मृति और एकजुटता के प्रतीक के रूप में पहन रहे हैं। फ्रेंचाइजी ने कहा, "हमारे सपोर्ट स्टाफ की बेटी के असामयिक निधन के कारण, परिवार के साथ स्मृति और एकजुटता के प्रतीक स्वरूप मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी आज काली आर्मबैंड पहनेंगे'' मुंबई इंडियंस ने परिवार की गोपनीयता का सम्मान करते हुए सपोर्ट स्टाफ सदस्य या परिवार के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

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मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पांच विकेट पर 243 रन बनाए। मुंबई की तरफ से रयान रिकेल्टन ने नाबाद 123, जबकि विल जैक्स ने 46 रन बनाए। सनराइजर्स की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने दो विकेट चटकाए। रयान मुंबई के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हैदराबाद के लिए प्रफुल्ल हिन्गे ने दो, मलिंगा, साकिब और नितीश ने एक-एक विकेट लिया।

मुम्बई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद हार्दिक ने कहा आज डेली के मुक़ाबले मौसम थोड़ा ठंडा है। मुझे नहीं लगता है कि ओस की भूमिका ज्यादा रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले बल्लेबाजी करके देखना चाहते हैं कि कितना स्कोर बना सकते हैं। हमने कुछ अच्छे सेशन किए हैं। जरूरी है कि सभी खिलाड़ी खुद को रीसेट करें। रिस्ट इंजरी की वजह से डी कॉक आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। रोहित को वापसी में अभी थोड़ा और समय लगेगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं।

मुम्बई इंडियंस (एकादश):- रयान रिकलटन, विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिन्ज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और अश्विनी कुमार।

सनराइजर्स हैदराबाद (एकादश): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन, हाइनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और इशान मलिंगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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