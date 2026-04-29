काली पट्टी पहनकर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने क्यों खेला मैच? फ्रेंचाइजी के जेस्चर ने जीता दिल
मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने सपोर्ट स्टाफ की बेटी के असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए बांहों पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे।
मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे हैं। फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर इस कदम के पीछे की दुखद वजह बताई है। मुंबई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि टीम के सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य की बेटी का असामयिक निधन हो गया है। फ्रेंचाइजी ने परिवार के प्रति एकजुटता और संवेदना व्यक्त करने के लिए काली पट्टी बांधी है।
फ्रेंचाइजी ने मैच से पहले बयान जारी करके कारण की पुष्टि की। इसमें कहा गया कि खिलाड़ी काली पट्टी परिवार के साथ स्मृति और एकजुटता के प्रतीक के रूप में पहन रहे हैं। फ्रेंचाइजी ने कहा, "हमारे सपोर्ट स्टाफ की बेटी के असामयिक निधन के कारण, परिवार के साथ स्मृति और एकजुटता के प्रतीक स्वरूप मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी आज काली आर्मबैंड पहनेंगे'' मुंबई इंडियंस ने परिवार की गोपनीयता का सम्मान करते हुए सपोर्ट स्टाफ सदस्य या परिवार के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।
मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पांच विकेट पर 243 रन बनाए। मुंबई की तरफ से रयान रिकेल्टन ने नाबाद 123, जबकि विल जैक्स ने 46 रन बनाए। सनराइजर्स की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने दो विकेट चटकाए। रयान मुंबई के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हैदराबाद के लिए प्रफुल्ल हिन्गे ने दो, मलिंगा, साकिब और नितीश ने एक-एक विकेट लिया।
मुम्बई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद हार्दिक ने कहा आज डेली के मुक़ाबले मौसम थोड़ा ठंडा है। मुझे नहीं लगता है कि ओस की भूमिका ज्यादा रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले बल्लेबाजी करके देखना चाहते हैं कि कितना स्कोर बना सकते हैं। हमने कुछ अच्छे सेशन किए हैं। जरूरी है कि सभी खिलाड़ी खुद को रीसेट करें। रिस्ट इंजरी की वजह से डी कॉक आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। रोहित को वापसी में अभी थोड़ा और समय लगेगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं।
मुम्बई इंडियंस (एकादश):- रयान रिकलटन, विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिन्ज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और अश्विनी कुमार।
सनराइजर्स हैदराबाद (एकादश): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन, हाइनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और इशान मलिंगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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