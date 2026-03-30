हाई-स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने KKR को रौंदा, 6 विकेट से दी करारी शिकस्त
इंडियन प्रीमयर लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। 221 रनों का विशाल लक्ष्य चेज करके मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा और रिकल्टन ने शानदार पारियां खेली हैं।
इंडियन प्रीमयर लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 221 रनों का लक्ष्य मुंबई इंडियंस को दिया। इस लक्ष्य को एमआई ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकता की टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान अजिंक्ये रहाणे ने 40 गेंदों में 67 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि उनके साथी बल्लेबाज फिन एलेन भी अच्छी लय में दिखे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की, लेकिन खतरनाक दिख रहे एलेन को शार्दुल ठाकुर ने तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया जब वे 17 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे थे। कैमरून ग्रीन भी कुछ देर तक अच्छी लय में दिखे और उन्होंने 10 गेंदों में 18 रन बनाए। युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने अपनी क्लास दिखाते हुए 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 गेंदों में 51 रन बनाए। रिंकू सिंह ने उनका साथ 21 गेंदों में 33 रन बनाकर दिया और कोलकाता इन सब बल्लेबाजों की बेहतर बल्लेबाजी की मदद से 4 विकेट के नुकसान पर 220 रनों के विशाल स्कोर को खड़ा करने में सफल रही।
मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी शुरुआती ओवरों में अजिंक्ये रहाणे और फिन एलेन के सामने काफी लाचार नजर आई। हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में कप्तान रहाणे ने 24 से अधिक रन बटोर लिए। बुमराह को भी कोई भी विकेट नहीं मिला, लेकिन वे ज्यादा महंगे साबित नहीं हुए। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 38 रन दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नसीब नहीं हुआ। यही हाल बुमराह का भी रहा। उन्होंने अपने स्पेल में 35 रन दिए और विकेटलेस रहे। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि इस मैच में मुंबई के सबसे सफल गेंदबाज शार्दुल ठाकुर रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर तीन विकेट झटके। मयंक मार्कडें ने भी 1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 16 रन खर्च किए।
221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस के दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन ने अपने बल्ले से चौके- छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 148 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की, जो मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। तेज गति से रन बनाकर इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले ही मुंबई इंडियंस के खेमे में मैच डाल दिया। रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 78 रन बनाए, वहीं, रिकल्टन ने 43 गेंदों में 81 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 छक्के और चार चौके जड़े। इन दो बल्लेबाजों के अलावा रही सही कसर सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने क्रमश: 16, 18 और 20 रन बनाकर पूरी कर दी। नमनधीर ने भी 5 रन बनाए।
इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी बेहद खराब रही। वैभव अरोरा सबसे महंगे साबित हुए और 4 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 ओवर में 34 रन दिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 48 रन खर्चे। दोनों विकेटलेस रहे। कार्तिक त्यागी भी काफी महंगे साबित हुए और 4 ओवर में 43 रन देकर एक विकेट हासिल किया। सुनील नरेन ने 3 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। रिकल्टन रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे।
बता दें कि मुंबई इंडियंस ने 13 सीजन के बाद आईपीएल का अपना पहला मुकाबला जीता है। इतना ही नहीं मुंबई इंडियंस ने इस रन चेज के साथ आईपीएल का अपना सबसे बड़ा रन चेज किया है और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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