मुंबई इंडियंस की टीम के साथ नहीं दिखे हार्दिक पांड्या, क्या नहीं खेलेंगे बेंगलुरु के खिलाफ भी मैच?
हार्दिक पांड्या बुधवार को रायपुर रवाना होने वाली मुंबई इंडियंस की टीम के साथ नजर नहीं आए। ऐसे में उनके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले आगामी मुकाबले के लिए टीम के साथ रायपुर रवाना नहीं हुए हैं। जिससे उनके लगातार दूसरे मैच से बाहर होने की संभावना बढ़ गई है। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज हार्दिक पिछले मुकाबले नहीं खेले थे और उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी और टीम ने मैच भी जीता है। मुंबई का अगला मैच 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है, जिसमें उनके शामिल होने पर संशय बरकरार है। मुंबई इंडियंस की टीम का जारी सीजन में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम ने 10 में से सात मुकाबले गंवाए हैं और नौवें स्थान पर मौजूद है।
हार्दिक टीम के साथ नहीं दिखे
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को दोपहर में जब मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (घरेलू) पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या वहां नहीं थे। यह बात का तुरंत कोई संकेत नहीं है कि पांड्या मैच के करीब टीम के साथ जुड़ेंगे। पांड्या वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के पिछले मैच में नहीं खेले थे, जहां सूर्यकुमार यादव ने उनकी जगह ली थी। उनकी गैरमौजूदगी का ऑफिशियल कारण पीठ में ऐंठन थी। उस गेम के टॉस के समय सूर्यकुमार ने बताया था, "आज रात उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बस उनकी जगह ले रहा हूं। लेकिन बाकी सब ठीक है।"
टीम के हारने और पांड्या के बल्ले या गेंद से ठीक से न चलने के कारण, इस बात पर शक है कि उनकी गैरमौजूदगी चोट से ज्यादा कुछ है। मुंबई इंडियंस के अधिकारियों ने यह समझाने में काफी मेहनत की कि 4 मई के गेम से उनकी गैरमौजूदगी के बारे में और कुछ पढ़ने को नहीं है। फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा, “हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन के कारण बीमार हैं, इसलिए आज के मैच के लिए सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे।”
इस सीजन में मुंबई इंडियंस के नतीजों में हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन का असर दिखा है। उन्होंने आठ मैचों में 136.45 के मामूली स्ट्राइक रेट से 146 रन बनाए हैं। उनकी गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं रही है - आठ मैचों में सिर्फ चार विकेट। कुल मिलाकर, मुंबई के कप्तान के तौर पर 37 मैचों और तीन सीजन में उनका जीत प्रतिशत 37.83 है, जिसमें 14 जीत और 23 हार शामिल हैं।
लगातार हार के बीच मुंबई इंडियंस ने अपने पिछला मुकाबला जीता है। मुंबई ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 47वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को आठ गेंदें शेष रहते छह विकेट से हरा दिया। इंडियंस की टूर्नामेंट में इस तीसरी जीत के बावजूद अंक तालिका में वह छह अंक के साथ नौवें स्थान पर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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