एमएस धोनी आखिरी लीग मैच से पहले CSK की टीम से हुए अलग, माइक हसी ने बताया वापसी करेंगे या नहीं

चेन्नई के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने बताया है कि धोनी सीएसके के आखिरी लीग मैच के लिए टीम के साथ नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि अगर टीम क्वालीफाई करती है तो धोनी फिर जुड़ेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइकल हसी ने कहा है कि एमएस धोनी टीम के आखिरी लीग मैच में साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वह अंगूठे की चोट के कारण टीम के साथ अहमदाबाद नहीं जा रहे हैं. हालांकि कोच ने बताया है कि अगर टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती है तो एमएस धोनी टीम से जुड़ेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच गंवाया, जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते कम हो गए हैं और अंतिम मैच जीतने के बाद साथ अब उन्हें दूसरे टीमों के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ेगा।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना आखिरी मुकाबला गुरुवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। गुजरात की टीम पहले ही प्लेऑफ में क्वालीफाई कर चुकी है। हसी ने कहा, ''मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि वह टीम के साथ यहां नहीं हैं। लेकिन अगर क्वालीफाई करते हैं, तब वह निश्चित रूप से टीम से जुड़ेंगे। उनके अंगूठे में थोड़ी चोट है, जिसमें अब काफी सुधार हो रहा है, लेकिन वह इस मैच के लिए तैयार नहीं होंगे। उम्मीद है, अगर हम प्लेऑफ तक पहुंच गए तो वह ठीक हो जाएंगे। जाहिर है, इससे टॉप-4 में जगह बनाने का हमारा काम और भी मुश्किल हो गया है। व्यक्तिगत तौर पर, हर कोई इससे कुछ न कुछ सीख लेगा, लेकिन हमें बहुत जल्दी इससे उबरकर आगे बढ़ना होगा। मैच के बाद हम सभी बहुत निराश थे।''

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सीएसके को सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को एक ओवर शेष रहते हुए पांच विकेट से हराया। अब उनका केवल एक ही मैच बचा है और पांच बार की चैंपियन लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर है। भले ही टीम को लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्या से जूझना पड़ा है। इस सीजन में पहली बार मैच वाले दिन धोनी मैदान पर थे। फ्लेमिंग ने कहा कि उनकी अगले सीजन को लेकर 44 वर्षीय धोनी से कोई बातचीत नहीं हुई है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "नहीं, हम इस पर काम कर रहे हैं।" फ्लेमिंग यह भी स्वीकार किया है कि इस सीजन टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उनका खुद का भविष्य टीम के मालिकों के हाथ में है।