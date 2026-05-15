CSK के 12वें मैच में भी नहीं दिखे एमएस धोनी, चेन्नई-लखनऊ ने प्लेइंग इलेवन में किए बदलाव

एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के 12वें मुकाबले में खेलने नहीं उतरे। धोनी जारी सीजन में पिंडली की चोट के कारण अब तक बाहर रहे हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लखनऊ और चेन्नई ने आईपीएल 2026 के 59वें मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया है। हालांकि फैंस को एक बार फिर धोनी की झलक देखने को नहीं मिलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी टीम के 12वें मैच में भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं है। पांच बार के चैंपियन 44 साल के धोनी पिंडली की चोट के कारण इस सत्र में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं।

चेन्नई के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पिंडली की चोट के कारण इस सत्र में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। लीग की शुरुआत में सुपरकिंग्स ने कहा था कि वह दो सप्ताह के लिए टीम से बाहर हैं, लेकिन आईपीएल में पांच सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी टीम से बाहर रहने पर उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

हालांकि, इस सीजन में जब भी सीएसके मैदान पर उतरी है, आईपीएल 2026 में धोनी के संभावित आखिरी मैच की चर्चा सुर्खियों में रही है, लेकिन हसी ने संकेत दिया कि यह इंतज़ार शायद ज़्यादा लंबा न हो। हसी ने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह कल होगा या शायद उसके बाद वाले मैच में, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं। मुझे पता है कि वह अपनी दौड़ने की गति बढ़ा रहे हैं, और शायद यही एक मुश्किल वाली बात थी। धोनी नियमित रूप से ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ज्यादातर थ्रो-डाउन तक ही सीमित रखा है। हाल में उन्हें विकेटकीपिंग का अभ्यास करते देखा गया था, जिससे उनकी संभावित वापसी की चर्चा तेज हो गई थी।

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि पीली जर्सी पहनना गर्व की बात है। इस विकेट पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहतर करनी होती है। विकेट में नमी लग रही है लेकिन अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो यहां पर स्कोर का बचाव किया जा सकता है। एक बार जब आप मोमेंटम हासिल कर लेते हैं तो उसी टीम के साथ सफर जारी रखने की कोशिश करते हैं। अंक तालिका को दरकिनार करना मुश्किल है लेकिन हम अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। स्पेंसर जॉनसन खेल रहे हैं और अकील की जगह पर गुरजपनीत सिंह खेलेंगे।

चेन्नई-लखनऊ प्लेइंग इलेवन चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन और मुकेश चौधरी।