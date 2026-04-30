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IPL: रियान पराग की जांच करो, युवाओं को गलत संदेश जा रहा; 'मदर्स अगेंस्ट वेपिंग' ने उठाई मांग

Apr 30, 2026 04:56 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
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'मदर्स अगेंस्ट वेपिंग' ने रियान पराग के 'वेपिंग' वीडियो की जांच करने की मांग उठाई है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान आईपीएल 2026 मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में कैमरे पर वेपिंग (ई-सिगरेट) करते पकड़े गए।

IPL: रियान पराग की जांच करो, युवाओं को गलत संदेश जा रहा; 'मदर्स अगेंस्ट वेपिंग' ने उठाई मांग

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के दौरान क्रिकेटर रियान पराग द्वारा कथित तौर पर 'वेप' जैसे उपकरण का इस्तेमाल किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद एक महिला संगठन ने गुरुवार को इसकी जांच की मांग की और सवाल उठाया कि क्या यह घटना प्रतिबंधित उत्पादों को सामान्य बनाने के प्रयास का हिस्सा थी। वेप और ई-सिगरेट जैसे नए जमाने के निकोटीन युक्त उपकरणों के प्रचार का विरोध करने वाले महिला संगठन 'मदर्स अगेंस्ट वेपिंग' ने कहा कि इस घटना की गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने ड्रेसिंग रूम के अंदर वेपिंग (ई-सिगरेट का इस्तेमाल करना) के लिए कप्तान पराग पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है और एक डिमेरिट अंक जोड़ा।

भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध

घटना 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच हुए मैच के दौरान हुई। सीधे प्रसारण के दौरान रिकॉर्ड हुए वीडियो में 24 वर्षीय पराग ड्रेसिंग रूम के अंदर कथित तौर पर 'वेप' जैसे उपकरण का इस्तेमाल करते दिखते हैं। बीसीसीआई के अधिकारियों ने राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान से स्पष्टीकरण मांगा है। संगठन ने खिलाड़ी के खिलाफ अब तक कोई औपचारिक नोटिस जारी न किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है, जिसमें इसका उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन शामिल हैं।

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'सजा और भी कड़ी हो सकती है'

संगठन ने कुछ खबरों में किए गए उन दावों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया है कि बंद क्षेत्र 'वेपिंग' करना ''ग्रे जोन'' में आता है। इसने ऐसे दावों को ''गलत जानकारी'' करार दिया। संगठन ने अपने बयान में कहा, ''केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी रूप में या मात्रा में ई-सिगरेट रखना कानून का उल्लंघन है। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जबकि प्रतिबंध का व्यापक उल्लंघन करने पर एक साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, तथा बार-बार अपराध करने पर सजा और भी कड़ी हो सकती है।''

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'एक ही नियम लागू होने चाहिए'

संगठन के प्रवक्ता ने कहा, ''भारत में कानून सर्वोपरि है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो या आम नागरिक, सभी पर एक ही नियम लागू होने चाहिए।'' संगठन ने 2019 में प्रतिबंध लगाने के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जब उन्होंने ई-सिगरेट को 'फैशन स्टेटमेंट' के रूप में पेश किए जाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए इसे ''नशे का एक नया तरीका'' बताया था। इसने कहा कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक चर्चित क्रिकेटर के आसपास 'वेप' जैसे उपकरण की मौजूदगी लाखों युवा दर्शकों को गलत संदेश दे सकती है। संगठन ने इस घटना की जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया कि क्या यह ''जानबूझकर कानून का उल्लंघन था या लापरवाही से हुई गलती, अथवा प्रतिबंधित उत्पाद के प्रचार के लिए किया गया सुनियोजित प्रयास'' था। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) द्वारा इस मामले का संज्ञान लिए जाने की सराहना करते हुए महिला संगठन ने क्रिकेट बोर्ड से इस मामले में 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' का रुख अपनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

Md.Akram

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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