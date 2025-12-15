IPL 2026 Mock Auction: कैमरन ग्रीन 30 करोड़ रुपये में बिके, CSK बाजी पलटने के लिए लगाएगी दम
Cameron Green IPL Mock Auction: ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आईपीएल 2026 मॉक ऑक्सन में सबसे बड़ी बोली आकर्षित की। 19वें सीजन के लिए मंगलवार को ऑक्शन होना है।
आईपीएल 2026 ऑक्शन मंगलवार को अबू धाबी में होगा। यह मिनी ऑक्सन है। नीलामी में 359 खिलाड़ी होंगे, जिसमें 227 भारतीय हैं। हालांकि, अधिकतम 77 खिलाड़ी ही बिकेंगे। 10 टीमों में इतने ही स्लॉट खाली हैं। सभी टीम के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। अबू धाबी में खिलाड़ियों की मंडी सजने से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने मॉक ऑक्शन का आयोजन किया। इसमें पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजियों का प्रतिनिधित्व किया। मॉक ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन का दबदबा रहा। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए हमेशा से बड़ी बोलियां लगती रही हैं।
कैमरन ग्रीन को केकेआर ने खरीदा
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मॉक ऑक्शन में ग्रीन पर 30.5 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी लगाई। हालांकि, जियोस्टार एक्सपर्ट रॉबिन उथप्पा का मानना है कि ग्रीन को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) भी पूरा दम लगाएगी। उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि सीएसके भी एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की तलाश में होगी। वे लगभग 25–28 करोड़ के आसपास जाएंगे। मुझे लगता है कि वे असली ऑक्शन में लगभग 20 करोड़ तक जाएंगे, क्योंकि वे दूसरे भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को भी जोड़ना चाहेंगे। हालांकि, मैं मॉक ऑक्शन में ग्रीन जैसे खिलाड़ी के लिए 35 करोड़ तक जाने को तैयार था। मुझे लगता है कि ग्रीन को ऑर्डर में नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए।''
केकेआर के पास सबसे अधिक पैसे
ऑक्शन के लिए केकेआर के पास सबसे अधिक 64 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि है और उसकी नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर टिकी होंगी। टीम को 13 खिलाड़ियों को खरीदना है और नीलामी में उसे मुख्य रूप से चुनौती सीएसके से मिलने की उम्मीद है, जिसके पास 43 करोड़ 40 लाख रुपये हैं। छोटी नीलामी हमेशा बड़ी नीलामी से अधिक दिलचस्प होती है क्योंकि फ्रेंचाइजी खास पसंद के साथ आती हैं और अलग-अलग कौशल वाले खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। ग्रीन के अलावा भारतीय टीम से बाहर चल रहे वेंकटेश अय्यर और इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन पर भारी-भरकम बोली लग सकती है।
