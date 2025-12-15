Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025IPL 2026 Mock Auction Cameron Green sold for Rs 30 crore CSK will try to turn the tables
IPL 2026 Mock Auction: कैमरन ग्रीन 30 करोड़ रुपये में बिके, CSK बाजी पलटने के लिए लगाएगी दम

IPL 2026 Mock Auction: कैमरन ग्रीन 30 करोड़ रुपये में बिके, CSK बाजी पलटने के लिए लगाएगी दम

संक्षेप:

Cameron Green IPL Mock Auction: ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आईपीएल 2026 मॉक ऑक्सन में सबसे बड़ी बोली आकर्षित की। 19वें सीजन के लिए मंगलवार को ऑक्शन होना है।

Dec 15, 2025 09:32 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईपीएल 2026 ऑक्शन मंगलवार को अबू धाबी में होगा। यह मिनी ऑक्सन है। नीलामी में 359 खिलाड़ी होंगे, जिसमें 227 भारतीय हैं। हालांकि, अधिकतम 77 खिलाड़ी ही बिकेंगे। 10 टीमों में इतने ही स्लॉट खाली हैं। सभी टीम के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। अबू धाबी में खिलाड़ियों की मंडी सजने से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने मॉक ऑक्शन का आयोजन किया। इसमें पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजियों का प्रतिनिधित्व किया। मॉक ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन का दबदबा रहा। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए हमेशा से बड़ी बोलियां लगती रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैमरन ग्रीन को केकेआर ने खरीदा

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मॉक ऑक्शन में ग्रीन पर 30.5 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी लगाई। हालांकि, जियोस्टार एक्सपर्ट रॉबिन उथप्पा का मानना है कि ग्रीन को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) भी पूरा दम लगाएगी। उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि सीएसके भी एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की तलाश में होगी। वे लगभग 25–28 करोड़ के आसपास जाएंगे। मुझे लगता है कि वे असली ऑक्शन में लगभग 20 करोड़ तक जाएंगे, क्योंकि वे दूसरे भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को भी जोड़ना चाहेंगे। हालांकि, मैं मॉक ऑक्शन में ग्रीन जैसे खिलाड़ी के लिए 35 करोड़ तक जाने को तैयार था। मुझे लगता है कि ग्रीन को ऑर्डर में नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए।''

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:IPL ऑक्शन से पहले कैमरून ग्रीन को देनी पड़ी सफाई, मैनेजर ने कर दी थी गड़बड़ी

केकेआर के पास सबसे अधिक पैसे

ऑक्शन के लिए केकेआर के पास सबसे अधिक 64 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि है और उसकी नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर टिकी होंगी। टीम को 13 खिलाड़ियों को खरीदना है और नीलामी में उसे मुख्य रूप से चुनौती सीएसके से मिलने की उम्मीद है, जिसके पास 43 करोड़ 40 लाख रुपये हैं। छोटी नीलामी हमेशा बड़ी नीलामी से अधिक दिलचस्प होती है क्योंकि फ्रेंचाइजी खास पसंद के साथ आती हैं और अलग-अलग कौशल वाले खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। ग्रीन के अलावा भारतीय टीम से बाहर चल रहे वेंकटेश अय्यर और इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन पर भारी-भरकम बोली लग सकती है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Cameron Green IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।