इधर रोहित- रिकल्टन लगा रहे थे छक्के-चौके, उधर शख्स ने गर्लफ्रेंड के साथ लूट ली महफिल, VIDEO
इधर रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन बीच मैदान पर चौके छक्के लगा रहे थे उधर स्टैंड में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महफिल लूट ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानिए उसने क्या किया।
रविवार, 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मुकाबले में रनों की बारिश देखने को मिली। इस हाई-बोल्टेज मुकाबले में एक तरफ जहां केकेआर के बल्लेबाजों ने 221 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, वहीं, मुंबई ने अपना दम दिखाते हुए इसे 19.1 ओवर में ही चार विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत को आसान बना दिया। दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। रोहित शर्मा ने 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 38 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली, वहीं रिकल्टन ने 43 गेंदों में 81 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 4 चौके लगाए।
मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन इधर बीच मैदान पर छक्के-चौके लगाने में व्यस्त थे, उधर स्टैंड में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा किया कि महफिल ही लूट ली। शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को चलते मैच के दौरान ही प्रपोज कर दिया। यह शख्स मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने हुए था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड ने केकेआर की जर्सी पहनी थी। दोनों अपनी-अपनी टीमों को सपोर्ट करने पहुंचे थे। इस दौरान शख्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स की फैन अपनी गर्लफ्रेंड को घुटने के बल बैठकर प्रपोज करना चाहा, लेकिन उसके साथ एक लोचा हो गया। जैसे ही शख्स घुटने के बल बैठने लगा उसके हाथ से अंगूठी छूट गई और पल भर के लिए वह चिंतित हो गया। हालांकि, आसपास मौजूद दर्शकों ने झटपट अंगूठी ढूढ़ ली और फिर शख्स ने अपनी जीएफ को प्रपोज किया।
दोनों इस दौरान बेहद खुश नजर आए और उनके लिए यह मैजिक मोमेंट बन गया। इस खुशी भरे पल के साक्षी बने स्टैंड के सभी दर्शकों ने कपल का तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। सभी फैंस इस कपल के खास पल पर खुश नजर आए। इन दोनों के प्रपोजल का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि आए स्टेडियम पर खुल्लम-खुल्ला अपने प्यार का इजहार करने की रवायत सी चली आ रही है। अब सिर्फ ऐसा क्रिकेट प्रशंसक और फैंस ही नहीं करते हैं, बल्कि बड़े-बड़े क्रिकेटर भी करते हैं। दीपक चाहर ने भी अपनी वाइफ को शादी के लिए कुछ इसी अंदाज में स्टैंड में घुटने के बल बैठकर प्रपोज किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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