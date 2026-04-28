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स्टोइनिस ने ठोकी तूफानी फिफ्टी, 20वें ओवर में काटा गदर; IPL में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा

Apr 28, 2026 09:47 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब किंग्स का हिस्सा मार्कस स्टोइनिस ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तूफानी फिफ्टी ठोकी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलरांडर ने रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

स्टोइनिस ने ठोकी तूफानी फिफ्टी, 20वें ओवर में काटा गदर; IPL में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने मंगलवार को आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) का हिस्सा स्टोइनिस ने मुल्लांपुर के मैदान पर 22 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए, जिसमें चार चौके और 6 छक्के शामिल हैं। यह उनका मौजूदा सीजन में पहला और आईपीएल करियर का 10वां अर्धशतक है। स्टोइनिस की पारी के दम पर पीबीकेएस ने 222/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। पंजाब के लिए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने भी अर्धशतक (44 गेंदों में 59) जमाया।

मार्कस स्टोइनिस ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

स्टोइनिस ने आखिरी ओवर गदर काटा। उन्होंने तीन चौके और दो छक्के लगाकर 24 रन जुटाए। उनका आईपीएल में 20वें ओवर में 297.62 का स्ट्राइक रेट हो गया है। यह आईपीएल में 20वें ओवर में सबसे शानदार बैटिंग स्ट्राइक रेट (कम से कम 100 रन बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में) है। वह अंतिम ओवर में कुल 250 रन जोड़ चुके हैं। स्टोइनिस ने 'हिटमैन' रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित का आखिरी ओवर में 282.42 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 20वें ओवर में कुल 257 रन बनाए हैं। उनके बाद फेहरिस्त में पीबीकेएस के शशांक सिंह (278.43 के स्ट्राइक रेट से 142 रन) हैं।

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IPL में 20वें ओवर में बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट (कम से कम 100 रन)

297.62 - मार्कस स्टोइनिस (250 रन)

282.42 - रोहित शर्मा (257)

278.43 - शशांक सिंह (142)

255.68 - एबी डिविलियर्स (225)

251.02 - युवराज सिंह (123)

246.94 - संजू सैमसन (121)

245.04 - हार्दिक पांड्या (321)

244.07 - ऋषभ पंत (144)

243.23 - एमएस धोनी (844)

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स्टोइनिस ने 20वें ओवर में बृजेश की उधेड़ी बखिया

स्टोइनिस ने 19वें ओवर में जोफ्राच आर्चर के सामने लगातार दो गेंदों पर छक्के उड़ाए। उन्होंने 20वें ओवर में तेज गेंदबाज बृजेश शर्मा की बखिया उधेड़ते हुए 24 रन बटोरे। बृजेश की पहली गेंद डॉट रही। स्टोइनिस ने अगली गेंद पर डीप फाइन लेग की दिशा में चौका ठोका। उन्होंने तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से हवाई फायर किया। चौथी गेंद को डीप मिडविकेट के बाहर भेजा और फिफ्टी कंप्लीट की। उन्होंने 20 गेंदों में पचासा पूरा किया। स्टोइनिस ने पांचवीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लगाई और आखिरी गेंद को डीप स्क्वायर लेग के बाहर चौके लिए भेजा। स्टोइनिस आईपीएल में 16 से 20 ओवर के दौरान सबसे ज्यादा बार 50 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सुंयक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। स्टोइनिस, कीरोन पोलार्ड और मयंक अग्रवाल ने तीन-तीन बार ऐसा किया।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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