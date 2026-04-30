लुंगी एनगिडी भयंकर चोट से उबरे, दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरू की ट्रेनिंग; देखिए वीडियो
दिल्ली कैपिटल्स के स्टार क्रिकेटर लुंगी एनगिडी सिर पर चोट लगने के बाद फिट हो गए हैं और दिल्ली के आगामी मैच से पहले नेट में बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखे।
दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान सिर पर लगी चोट से उबर चुके हैं और खेलने के तैयार हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। राजस्थान के खिलाफ होने वाले दिल्ली के अगले मुकाबले से पहले लुंगी नेट में गेंदबाजी प्रैक्टिस करते हुए दिखे। दिल्ली और राजस्थान के बीच 1 मई को मुकाबला खेला जाएगा। लुंगी दिल्ली के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम को मैच जिताने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं।
लुंगी एनगिडी हुए फिट
दिल्ली कैपिटल्स ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लुंगी एनगिडी अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो में लुंगी बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं और गेंदबाजी प्रैक्टिस कर रहे।
लुंगी एनगिडी को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान भयंकर चोट लगी थी। पंजाब की पारी के दौरान दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के ओवर में प्रियांश आर्या ने हवा में शॉट खेला, जोकि मिड ऑफ पर खड़े लुंगी एनगिडी की तरफ गई। हालांकि वह गेंद तक पहुंचने के लिए पीछे की तरफ दौड़ लगाने लगे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह पीठ के बल नीचे गिर, जिससे उनके सिर पर भयंकर चोट लगी और वह वहीं पर लेट गए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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