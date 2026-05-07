200 IPL मैच खेलने वाले पहले पेसर बनेंगे भुवनेश्वर कुमार, कोहली ने कही दिल की बात; देखिए वीडियो
भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने के करीब हैं। वह गुरुवार को लखनऊ और बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कोहली ने मैच से पहले उनकी तारीफ की है।
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे। इस मैच से पहले बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें आईपीएल के इतिहास के टॉप-3 गेंदबाजों में शामिल किया है। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुरुवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में भुवनेश्वर कुमार 200 IPL मैच खेलने वाले 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले जिन 11 खिलाड़ियों ने ये मुकाम हासिल किया है, वो सभी भारतीय हैं। हालांकि कोई भी स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज नहीं है। इस लिस्ट में सात टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, दो विकेटकीपर बल्लेबाज और दो स्पिनर ऑलराउंडर हैं। ड्वेन ब्रावो बतौर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर के बाद सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2022 में आईपीएल से संन्यास ले लिया था। ब्रावो ने 161 मैच खेले हैं। एक्टिव खिलाड़ियों में हार्दिक पांड्या बतौर तेज गेंदबाज 160 मैच खेले हैं और फिर जसप्रीत बुमराह के नाम 155 मैच हैं।
IPL इतिहास के टॉप-3 पेसरों में शामिल
लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार के लंबी करियर, बुद्धिमानी और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता की खूब तारीफ की। कोहली ने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर को आईपीएल इतिहास के टॉप-3 तेज गेंदबाजों में जगह दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा शेयर वीडियो में विराट कोहली ने कहा, ''200 आईपीएल मैच खेलने काफी बड़ी उपलब्धि है। खासतौर पर बतौर तेज गेंदबाज। यह उनकी लंबी उम्र और स्थिरता के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने अलग-अलग फॉर्मेट में इतना क्रिकेट खेला है और पूरे करियर में लगातार सफल रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा, ''भुवी के बारे में जो बात हमेशा से अलग रही है, वह है खेल के प्रति उनकी समझ और उनकी क्रिकेट की सूझबूझ। वह निश्चित रूप से IPL इतिहास के टॉप-3 पेसरों में शामिल हैं। जब आप उनकी इकोनॉमी रेट, लिए गए विकेट और हर मैच में डाले गए डॉट बॉल्स की संख्या देखते हैं, तो यह वाकई लाजवाब है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप दबाव की स्थिति में हर बार भरोसा कर सकते हैं।'' आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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