मुंबई इंडियंस से बाहर निकलकर ईशान किशन में बेतहाशा सुधार हुआ, अंबाती रायुडू ने गिनाई वजहें
अंबाती रायुडू का मानना है कि मुंबई इंडियंस से बाहर होने पर ईशान किशन को बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद मिली है। ईशान किशन करीब 6 साल तक मुंबई के साथ रहे और फिर 2025 से हैदराबाद के साथ हैं।
अंबाती रायुडू के अनुसार स्टार खिलाड़ियों से भरी मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा नहीं रहने से ईशान किशन को आज का खिलाड़ी बनने में मदद मिली है। किशन इस समय आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप सूची में पांचवें स्थान पर हैं। अब तक 14 मैचों में उन्होंने 40.64 की औसत और 178.36 के स्ट्राइक रेट से 569 रन बनाए हैं। शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनकी 46 गेंदों में 79 रन की पारी, इस सीजन में उनका छठा 50 प्लस का स्कोर था, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इससे पहले उन्होंने किसी भी आईपीएल सीजन में तीन से ज्यादा 50 स्कोर नहीं बनाए थे।
ईशान की बैटिंग में हुआ सुधार
रायुडू ने ईएसपीएन पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “किशन मुंबई जैसी टीम में बड़े होते हुए सुपरस्टार बनना चाहते थे, लेकिन अब वह अपने दम पर सुपरस्टार हैं। एमआई में अपने आसपास इतने बड़े सितारों के बीच स्वयं को साबित करना बहुत मुश्किल रहा होगा। वे खिलाड़ी जानते हैं कि अपने खेल को कब ऑन करना है और कब वापसी करनी है। लेकिन कई युवा खिलाड़ी यह नहीं समझ पाते कि कब खुद को ऑफ करना है और कब ऑन करना है। यह बहुत बड़ी चुनौती होती है और मुझे यकीन है कि उन्होंने यह चीज सीखी है और मुश्किल तरीके से सीखी है।”
उन्होंने कहा, "उनकी शॉट सिलेक्शन में बहुत बड़ा सुधार आया है। शुरुआती वर्षों में हमने उन्हें शॉट चयन को लेकर कई गलत फैसले लेते देखा था। लेकिन यहां हमने देखा कि वह ज्यादातर समय सही फैसला ले रहे थे। मुझे लगता है कि झारखंड की कप्तानी ने उन्हें अपने खेल को लेकर बहुत सी चीजें समझाई हैं। कई बार कप्तानी मिलने के बाद खिलाड़ी बेहतर बल्लेबाज बन जाते हैं और वह उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने स्पष्टता के मामले में जबरदस्त सुधार किया है।"
आईपीएल 2026 में ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं। वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। किशन ने जारी सीजन में 14 मैचों में 569 रन बनाए हैं। हैदराबाद की टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में ईशान किशन ने बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले दो मैचों में उन्होंने दमदार पारियां खेली है और लगातार मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं।
आरसीबी (प्लस 0.783), गुजरात टाइटंस (प्लस 0.695) और सनराइजर्स हैदराबाद (प्लस 0.524) के 18-18 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट से क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। अब पहले क्वालीफायर में आरसीबी का सामना 26 मई को धर्मशाला में गुजरात टाइटनस से होगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 27 मई को एलिमिनेटर में खेलेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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