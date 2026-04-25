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आज हो जाएगा IPL 2026 के लीग फेज का आधा सफर समाप्त, जानिए किस टीम की कैसी है हालत?

Apr 25, 2026 10:46 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज IPL 2026 के लीग फेज का आधा सफर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले जान लीजिए किस टीम की हालत कैसी है? पंजाब किंग्स अगर आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हार भी जाएगी तो भी नंबर एक की कुर्सी पर विराजमान रहेगी।

आज हो जाएगा IPL 2026 के लीग फेज का आधा सफर समाप्त, जानिए किस टीम की कैसी है हालत?

IPL 2026 के लीग फेज का आधा सफर आज समाप्त हो जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल के 19वें सीजन का 35वां लीग मैच खेला जाएगा। इसी के साथ आईपीएल के इस सीजन के लीग फेज के आधे मैच खत्म हो जाएगा। पंजाब किंग्स अभी आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। आज सातवां मुकाबला पंजाब को खेलना है। अगर इस मैच में पंजाब की टीम हार भी जाती है तो भी पॉइंट्स टेबल में नंबर वन लीग फेज के आधे चरण के बाद बनी रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो डीसी अपने सातवें मैच से पहले छठे पायदान पर है, जो ज्यादा से ज्यादा चौथे नंबर तक पहुंच सकती है। उसके लिए उन्हें बहुत ही बड़ी जीत चाहिए होगी। जीतने पर पांचवां स्थान उन्हें जरूर मिल जाएगा।

आपको बता दें, लीग फेज के आधे सफर का मतलब होगा कि सभी टीमें 7-7 मैच खेल चुकी होंगी, जबकि इतने ही मैच फिर उनके बाकी होंगे। देखा जाए तो पहले हाफ में कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इन टीमों ने दो या इससे कम मैच जीते हैं। इन तीनों ही टीमों ने अपने 7-7 मैच खेल लिए हैं। एमआई और एलएसजी ने 2-2 मैच जीते हैं, जबकि केकेआर ने एक ही मैच जीता है। एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इस तरह मुंबई, लखनऊ और कोलकाता की टीम इस वक्त खिताब के लिए दावेदार नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनके लिए प्लेऑफ्स में पहुंचना ही एक बड़ी उपलब्धि होगी।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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वहीं, अगर बात आईपीएल 2026 की हाफ फेज के बाद की टॉप 4 टीमों की बात करें तो इनमें पंजाब किंग्स 6 मैचों के बाद 11 अंकों के साथ शीर्ष पर है। दूसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स है, जिसने सात में से 5 मैच जीते हैं। इतने ही मैचों में 7 मैचों के बाद राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। सनराइजर्स हैदराबाद 7 में से 4 मैच जीतकर 8 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है। दिल्ली की टीम अगर आज पंजाब को हरा देगी तो उसके भी 8 अंक हो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट की वजह से वह टॉप 4 में नहीं पहुंच पाएगी।

ऐसे में इस वक्त खिताब के लिए दावेदार पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ही नजर आ रही हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स को चौथी जीत मिलती है तो वह भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी। उसके बाद जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेंगे, पता चल जाएगा कि कौन सी चार टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करती हुई नजर आ रही हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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