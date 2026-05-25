25,846 रनों के साथ हुआ IPL 2026 लीग स्टेज का अंत, RCB-PBKS नहीं सबसे ज्यादा रन ठोकने में ये टीम नंबर-1
IPL 2026 लीग स्टेज का अंत हो गया है। ऐसे में तरह-तरह के आंकड़ें सामने आ रहे हैं। हम आपके लिए लीग स्टेज के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमों का रिकॉर्ड लेकर आए हैं। लीग स्टेज में सभी 10 टीमों ने मिलाकर कुल 25,846 रन बनाए।
IPL 2026 लीग स्टेज का अंत हो गया है। 70 मैचों के घमासान के बाद 4 टीमें -डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स- प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब रहीं। क्वालीफायर-1 आरसीबी वर्सेस जीटी के बीच मंगलवार 26 मई को खेला जाएगा, वहीं एलिमिनेटर में एसआरएच वर्सेस आरआर मैच बुधवार, 27 मई को होगा। दोनों ही मुकाबले धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर खेले जाने हैं। लीग स्टेज का अंत होने के बाद तरह-तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि लीग स्टेज के 70 मुकाबलों में कुल 25,846 रन बने थे, जिसमें 16,790 रन सिर्फ चौके-छक्कों से आएं। आईए एक नजर उन टीमों पर डालते हैं, जिन्होंने लीग स्टेज के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाए।
सनराइजर्स हैदराबाद नंबर-1
विस्फोटक बल्लेबाजों से भरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2026 लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम रही। एसआरएच ने कुल 2,854 रन बनाए। लीग स्टेज के दौरान 10 में से 9 टीमें 2500 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही, सिर्फ एक टीम ऐसी थी जो इस लिस्ट से बाहरै है, उस टीम का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स है। केकेआर ने आईपीएल 2026 लीग स्टेज में सबसे कम 2309 रन बनाए।
पंजाब किंग्स 2,711 रनों के साथ दूसरे, आरसीबी (2,642) तीसरे, राजस्थान रॉयल्स (2,619) चौथे, दिल्ली कैपिटल्स (2,559) पांचवें, गुजरात टाइटंस (2,558) 6ठे, मुंबई इंडियंस (2,553) 7वें, चेन्नई सुपर किंग्स (2,553) 8वें और लखनऊ सुपर जाएंट्स (2,511) 9वें पायदान पर रही।
IPL 2026 लीग स्टेज में हुई चौके-छक्कों की बरसात
आईपीएल 2026 लीग स्टेज में कुल 2174 चौके और 1349 छक्के लगे। आईपीएल इतिहास का यह पहला सीजन है जब छक्कों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंचा है। सभी चौके-छक्के मिलाकर कुल बाउंड्री से 16,790 रन लीग स्टेज के दौरान बने।
राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी 53 छक्कों के साथ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर रहे। वहीं गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 62 चौके लगाए।
IPL 2026 लीग स्टेज के दौरान डली 15,731 गेंदें
आईपीएल 2026 लीग स्टेज के दौरान कुल 15,731 गेंदें डली, जिसमें 759 वाइड और 58 नो बॉल भी शामिल है।
लीग स्टेज में सबसे ज्यादा 635 खिलाड़ी कैच आउट हुए, वहीं 80 बार खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल पाए।
IPL 2026 लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन और विकेट
आईपीएल 2026 लीग स्टेज के दौरान गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 638 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार और जीटी के कगिसो रबाडा ने सबसे अधिक 24-24 विकेट चटकाए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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