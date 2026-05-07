नए बल्लेबाज आसानी से चौके-छक्के ठोक रहे, क्रुणाल पांड्या ने बताया गेंदबाज कौन सा ‘हथियार’ चलाएं?
कृणाल पांड्या का मानना है कि आईपीएल में बल्लेबाजों से आगे रहने के लिए गेंदबाजी में विविधता जरूरी है। आरसीबी के ऑलराउंडर ने कहा कि नए बल्लेबाज भी आसानी से चौके-छक्के ठोक रहे हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन के बीच प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए गेंदबाजों को अपने हुनर में विविधता लानी होगी। पांड्या ने कहा, ''पिछले दस साल से अगर आईपीएल आपने करीब से देखा हो तो समझ में आएगा कि लीग किस तरह बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन की बानगी बन चुकी है। बल्लेबाजों की बड़े शॉट खेलने की क्षमता भी बदल गई है। नई पीढ़ी के बल्लेबाज आसानी से चौके-छक्के लगा रहे हैं।''
क्रुणाल ने बताया गेंदबाज कौन सा ‘हथियार’ चलाएं?
क्रुणाल ने जियोस्टार से कहा, ''एक गेंदबाज के तौर पर मेरा मानना है कि गेंदबाजी में विविधता लानी जरूरी है। बल्लेबाजों से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। ऐसे में बाउंसर्स और यॉर्कर अहम हो जाते हैं।'' उन्होंने कहा कि हेनरिक क्लासेन और श्रेयस अय्यर जैसे शानदार बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन हालात को भांपकर उसके अनुकूल ढलने से उन्हें काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा, ''मैं हालात के अनुरूप गेंदबाजी करता हूं। कई बार आक्रामक गेंदबाजी की जरूरत होती है तो कई बार रन रोकने होते हैं। मेरा फलसफा सर्वश्रेष्ठ गेंद फेंकने का होता है। कई बार क्रीज पर कोई खतरनाक बल्लेबाज है और आपको विकेट चाहिये तो जोखिम लेना होता है। सब कुछ मैच हालात पर निर्भर करता है।''
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तालिका में तीसरे नंबर पर
आरसीबी की गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से टक्कर होगी। आरसीबी ने पिछले मैच (गुजरात टाइटंस के खिलाफ) में बल्लेबाजों के नहीं चल पाने के कारण आईपीएल की तालिका में शीर्ष पर जगह मनाने का मौका गंवाने दिया। बेंगलुरु की टीम अब सबसे निचले पायदान पर काबिज लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ बल्लेबाजी में अपनी लय फिर से हासिल करके प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, लेकिन उसके दो अन्य टीमों के समान 12 अंक हैं।
ऑलराउंडर क्रुणाल ने सीजन में किए 9 शिकार
एलएसजी के बल्लेबाजों के लिए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की अगुवाई वाले आरसीबी के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना आसान नहीं होगा। भुवनेश्वर और हेजलवुड की जोड़ी बेहद प्रभावी साबित हुई है। उनके शानदार प्रदर्शन से आरसीबी ने 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स को मात्र 75 रन पर ढेर कर दिया था। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर विकेट लेने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं जबकि हेज़लवुड ने लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी की है। क्रुणाल पांड्या ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मैचों में नौ विकेट लिए हैं। पिछले मैच में सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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