राहुल की बैटिंग दिल्ली के लिए डेथ वॉरंट है, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पर संजय मांजरेकर बरसे
संजय मांजरेकर का मानना है कि केएल राहुल की पारी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार की वजह में से एक बनी। राहुल ने चेन्नई मुकाबले में 13 गेंद में 12 रन बनाए। वह पावरप्ले के आखिरी ओवर तक क्रीज पर मौजूद थे।
दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अरुण जेटली स्टेडियम में लोस्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। ट्रिस्टन स्टब्स और समीर ने पारी के अंत में कुछ बड़े शॉट खेकर टीम को 150 के पार पहुंचाया। हालांकि टीम को शुरुआत बेहद खराब मिली। पावरप्ले में टीम ने 37 रन ही बना सकी और दो विकेट गंवा दिए। केएल राहुल की बैटिंग सवालों के घेरे में रही। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने केएल राहुल की पारी की जमकर आलोचना की है और उन्हें दिल्ली की हार का गुनहगार बताया।
दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 13 गेंद में 12 रन बनाए। राहुल पावरप्ले के आखिरी ओवर में अकील होसेन का शिकार बने। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। जारी सीजन में घर पर पांच मैचों में दिल्ली की ये चौथी हार है।
संजय मांजरेकर ने मैच के बाद कहा, ''ये लगभग ऑड और इवन गेम्स जैसा है, जहां कभी-कभी वो गेंदबाजी पर सीधे हमला बोल देता है, जो कि वो केएल राहुल है जिसे हम देखना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने आक्रामक खेलने का हक पा लिया है और अब वह बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं, और फिर वह वैसी (धीमी) पारी खेलते हैं। 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट होना टीम के लिए डेथ वॉरंट पर साइन करने जैसा है। उन फीके पहले छह ओवरों के बाद, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल वहीं खत्म हो गया था।"
केएल राहुल आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं और ऑरेन्ज कैप भी अपने नाम की है। लेकिन इस मैच में रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। उन्होंने आगे कहा, ''पिछले मैच में शानदार पारी खेलने के बाद केएल राहुल ने शुरुआती 6 ओवर में 12 गेंद में 12 रन बनाए। जब आपके पास 200 के स्ट्राइक रेट वाले ओपनर हो, तब आपके पास ऐसे ओपनर नहीं हो सकते जो 12 गेंद में 12 रन बनाए, इस उम्मीद में कि बाद में वह मारेगा।''
केएल राहुल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम जारी सीजन में 10 मैचों में 445 रन हैं। उन्होंने 44 चौके और 24 छक्के लगाए हैं। उनका औसत 49.44 और स्ट्राइक रेट 180.89 है। उन्होंने पिछले मैच में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 440 रन हैं।
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