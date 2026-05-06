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राहुल की बैटिंग दिल्ली के लिए डेथ वॉरंट है, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पर संजय मांजरेकर बरसे

May 06, 2026 06:34 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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संजय मांजरेकर का मानना है कि केएल राहुल की पारी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार की वजह में से एक बनी। राहुल ने चेन्नई मुकाबले में 13 गेंद में 12 रन बनाए। वह पावरप्ले के आखिरी ओवर तक क्रीज पर मौजूद थे।

राहुल की बैटिंग दिल्ली के लिए डेथ वॉरंट है, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पर संजय मांजरेकर बरसे

दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अरुण जेटली स्टेडियम में लोस्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। ट्रिस्टन स्टब्स और समीर ने पारी के अंत में कुछ बड़े शॉट खेकर टीम को 150 के पार पहुंचाया। हालांकि टीम को शुरुआत बेहद खराब मिली। पावरप्ले में टीम ने 37 रन ही बना सकी और दो विकेट गंवा दिए। केएल राहुल की बैटिंग सवालों के घेरे में रही। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने केएल राहुल की पारी की जमकर आलोचना की है और उन्हें दिल्ली की हार का गुनहगार बताया।

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 13 गेंद में 12 रन बनाए। राहुल पावरप्ले के आखिरी ओवर में अकील होसेन का शिकार बने। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। जारी सीजन में घर पर पांच मैचों में दिल्ली की ये चौथी हार है।

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संजय मांजरेकर ने मैच के बाद कहा, ''ये लगभग ऑड और इवन गेम्स जैसा है, जहां कभी-कभी वो गेंदबाजी पर सीधे हमला बोल देता है, जो कि वो केएल राहुल है जिसे हम देखना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने आक्रामक खेलने का हक पा लिया है और अब वह बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं, और फिर वह वैसी (धीमी) पारी खेलते हैं। 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट होना टीम के लिए डेथ वॉरंट पर साइन करने जैसा है। उन फीके पहले छह ओवरों के बाद, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल वहीं खत्म हो गया था।"

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केएल राहुल आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं और ऑरेन्ज कैप भी अपने नाम की है। लेकिन इस मैच में रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। उन्होंने आगे कहा, ''पिछले मैच में शानदार पारी खेलने के बाद केएल राहुल ने शुरुआती 6 ओवर में 12 गेंद में 12 रन बनाए। जब आपके पास 200 के स्ट्राइक रेट वाले ओपनर हो, तब आपके पास ऐसे ओपनर नहीं हो सकते जो 12 गेंद में 12 रन बनाए, इस उम्मीद में कि बाद में वह मारेगा।''

केएल राहुल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम जारी सीजन में 10 मैचों में 445 रन हैं। उन्होंने 44 चौके और 24 छक्के लगाए हैं। उनका औसत 49.44 और स्ट्राइक रेट 180.89 है। उन्होंने पिछले मैच में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 440 रन हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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