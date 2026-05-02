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Orange Cap: केएल राहुल के सिर पर सजी ऑरेन्ज कैप, अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी रह गए पीछे

May 02, 2026 12:20 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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केएल राहुल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा। राहुल ने 9 ओवर में 433 रन बनाए हैं।

Orange Cap: केएल राहुल के सिर पर सजी ऑरेन्ज कैप, अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी रह गए पीछे

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। राहुल को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केएल राहुल और पथुम निसांका के बीच पहले विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराया। केएल राहुल ने 40 गेंद में 75 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत केएल राहुल के पास एक बार फिर ऑरेन्ज कैप पहुंच गई है।

राहुल ने अभिषेक को पीछे छोड़ा

केएल राहुल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 40 गेंद में 6 चौके और पांच छक्कों की मदद से 75 रन की पारी खेली। उनको इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस पारी की मदद से उन्होंने सबसे ज्यादा रन के मामले में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा। राहुल के नाम अब आईपीएल 2026 में 9 मैचों में 433 रन हो गए हैं। राहुल का औसत 54.12 रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अभिषेक ने 9 मैचों में 425 रन बनाए हैं। अभिषेक का स्ट्राइक रेट 209.36 का है। हैदराबाद के अनुभवी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। क्लासेन ने 9 मैचों में 414 रन बनाए हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्हें काइल जैमीसन ने सस्ते में आउट किया। वैभव ने शुक्रवार को मुकाबले में दो गेंद में चार रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 10 मैचों में 404 रन बनाए हैं। उनका औसत 40.40 और स्ट्राइक रेट 237.65 का रहा है।

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Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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