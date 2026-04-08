केएल राहुल शतक से चूकने के बाद अनचाहे क्लब में शामिल, डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड किया ध्वस्त
केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच में शतक से चूक गए। वह एक अनचाहे क्लब में शामिल हो गए है। अनुभवी बल्लेबाज राहुल ने साथ ही डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड ध्वस्त किया।
गुजरात टाइटंस (जीटी) ने बुधवार को आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने खिलाफ एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की। डीसी के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने जीटी की नाक में जमकर दम किया। वह महज 8 रनों से शतक से चूके। बतौर ओपनर उतरे राहुल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 52 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और दो छक्के हैं। वह आईपीएल में छठे शतक से चूकने के बाद एक अनचाहे क्लब में शामिल हो गए हैं। दरअसल, राहुल आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पर 90 प्लस स्कोर पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह तीसरी बार नर्वस नाइंटीज (90 से 99 रनों के बीच आउट होना) का शिकार हुए। ऋतुराज गायकवाड़, ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वॉर्नर भी तीन-तीन बार 90 प्लस स्कोर पर विकेट गंवा चुके हैं।
डेविड वॉर्नर का ये रिकॉर्ड किया ध्वस्त
राहुल ने वॉर्नर का एक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वह आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। राहुल अभी तक 20 मर्तबा ऐसा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वॉर्नर ने 19 बार यह कमाल किया। वॉर्नर अब आईपीएल में नहीं खेलते। लिस्ट में शीर्ष पर वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने आईपीएल में 23 बार 75 प्लस स्कोर बनाया है। उनके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली ने 22 मर्तबा ऐसा किया है। वह जारी सीजन में गेल को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 75+ स्कोर
23 - क्रिस गेल
22 - विराट कोहली
20 - केएल राहुल
19 - डेविड वॉर्नर
16 - बटलर/धवन
14 - एबी डिविलियर्स
दिल्ली को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे
मैच की बात करें तो जीत के लिए 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 209 रन बनाए। राहुल 17वें ओवर में आउट हुए। दिल्ली को आखिरी दो ओवर में 36 रन चाहिए थे और मोहम्मद सिराज ने 19वें ओवर में 23 रन दे डाले। डेविड मिलर (20 गेंद में नाबाद 40) ने उन्हें दो छक्के और दो चौके लगाकर दिल्ली को मैच में बनाए रखा। आखिरी ओवर में दिल्ली को 13 रन की जरूरत थी और प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर विपराज निगम ने चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर निगम आउट हो गए जबकि चौथी गेंद पर मिलर ने छक्का लगाया। आखिरी गेंद पर दो रन की जरूरत थी लेकिन कुलदीप यादव रन आउट हो गए। दिल्ली ने वाइड गेंद के लिए रिव्यू भी लिया जो नाकाम रहा। जीटी ने सीजन में तीन मैचों में पहली जीत हासिल की है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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