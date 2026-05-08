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IPL इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा कारनामा, केएल राहुल ने तीसरी टीम के लिए ठोके 1000 रन

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल इतिहास में तीन अलग-अलग टीमों के लिए एक हजार से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ 23 रन की पारी के दौरान ये मुकाम हासिल किया।

IPL इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा कारनामा, केएल राहुल ने तीसरी टीम के लिए ठोके 1000 रन

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह आईपीएल के इतिहास में तीन टीमों के लिए एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऋषभ पंत और जेपी डुमिनी को पीछे छोड़ा। अरुण जेटली स्टेडियम में केएल राहुल ने 14 गेंद में 23 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके लगाए।

तीसरी टीम के लिए एक हजार रन

केएल राहुल आईपीएल में अब तक तीन फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। केएल राहुल ने पंजाब की ओर से खेलते हुए आईपीएल में 2548 रन बनाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए राहुल के बल्ले से 1410 रन निकले। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए वह एक हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने 23वीं पारी में एक हजार रन पूरे किए। इसके साथ ही वह दिल्ली के लिए सबसे तेज एक हजार रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बने। इससे पहले जेपी डुमिनी और पंत ने 35-35 पारियों में ये कारनामा किया था।

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आईपीएल में सबसे कम पारियो में टीम के लिए एक हजार रन

वह आईपीएल में अलग-अलग टीम के लिए सबसे कम पारियों में एक हजार रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल में सबसे कम पारियों में एक हजार रन पूरा करने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 20 पारियों में एक हजार रन बनाए थे। शॉन मार्श ने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 21 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। सिंमस ने 23 पारियों में ऐसा किया था। वहीं केएल राहुल ने पंजाब किंग्स और अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए 23 पारियों में एक हजार रन पूरे किए। वह सबसे कम पारियों में दो टीमों के लिए एक हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। चेन्नई के डेवोन कॉनवे ने 24 पारियों और मैथ्यू हेडन, साई सुदर्शन ने 25 पारियों में ये कारनामा करके दिखाया।

केएल राहुल ने आईपीएल 2026 में कई शानदार पारियां खेली है। हालांकि वह कई मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। राहुल ने जारी सीजन में 11 मैचों में 468 रन बनाए। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रन की धमाकेदार पारी खेली थी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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