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कीमत 25.20 करोड़, प्रदर्शन नील बटे सन्नाटा, KKR को कैसे करोड़ों का चूना लगा रहे कैमरून ग्रीन?

Apr 07, 2026 12:19 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन वे अपनी कीमत के अनुसार प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं।

कीमत 25.20 करोड़, प्रदर्शन नील बटे सन्नाटा, KKR को कैसे करोड़ों का चूना लगा रहे कैमरून ग्रीन?

आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया। क्रिकेट पंडितों का कहना है कि केकेआर के कैमरून ग्रीन को खरीदने की पीछे की वजह दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की भरपाई करना है। गौरतलब है कि आंद्रे रसेल लंबे समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे और उन्होंने ना सिर्फ अपनी बल्लेबाजी और पावर हिटिंग के दम पर टीम को कई मैच जिताई, बल्कि अपनी धारदार और ठिकाने पर डाली गई गेंदबाजी के कारण भी काफी उपयोगी साबित हुए।

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फिलहाल एक भी गेंद नहीं डाल सकते ग्रीन

हालांकि, आईपीएल 2026 के शुरुआती फेज में कैमरून ग्रीन आंद्रे रसेल की भरपाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी पीठ की चोट के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन को इस शर्त पर आईपीएल खेलने के लिए एनओसी दी है कि वे अगले कुछ सप्ताह तक बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं करेंगे और सिर्फ बल्लेबाजी के लिए खेलेंगे। ग्रीन के गेंदबाजी ना करने से केकेआर की टीम का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि टीम चाहती है कि वे एक ऑलराउंडर की भूमिका का निर्वाह करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उनकी जगह एक विशेषज्ञ बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए। लेकिन केकेआर ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वे आईपीएल के इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ग्रीन के गेंदबाजी ना करने पर पूर्व भारताय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी सवाल खड़े कर चुके हैं और कप्तान रहाणे खुद एक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि "ग्रीन क्यों गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं यह सवाल आप मुझसे नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए।"

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बल्लेबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन

ग्रीन ने साल 2026 में आईपीएल के कुल तीन मैच केकेआर की जर्सी में खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी की है और उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में जब सब बल्लेबाज अच्छी लय में दिखे थे वानखड़े की सपाट पिच पर 10 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 18 रन बनाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो ग्रीन को गेंद ही नहीं समझ आई थी। उन्होंने दो गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन की राह नाप ली थी। बारिश के कारण रद्द हुए मैच में भी केकेआर ने जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तब ग्रीन की बल्लेबाजी आई, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और पंजाब किंग्स के खिलाफ सिर्फ 2 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

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आईपीएल 2026 में कैमरून ग्रीन का स्कोर

18 (10) मुंबई इंडियंस के खिलाफ

2 (2) सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ

4 (2) पंजाब किंग्स के खिलाफ

केकेआर के लिए साबित हो रहे घाटे का सौदा?

कैमरून ग्रीन का इस तरह से एक भी गेंद ना फेंकना और बल्लेबाजी में लगातार फेल होना केकेआर की फ्रंचाइजी के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इस पर रविचंद्रन अश्विन ने विस्तार से बात करते हुए कहा था कि बतौर खिलाड़ी आपका प्रदर्शन अच्छा या खराब रहे चलता है लेकिन आप एफर्ट ही ना डालें ऐसा कैसे चलेगा। अश्विन ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर कोई गेंदबाजी चार ओवर की गेंदबाजी करने से मना करता है तो उसके खिलाफ बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए और पैसे काट लेने चाहिए।

पंजाब किंग्स ने किया टेबल टॉप

बता दें कि पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच सोमवार को खेला जाने वाला मुकाबला शुरुआती कुछ ओवरों के बाद बारिश के कारण रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले। इस एक अंक के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल पर पांच अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। ऑरेंज कैप समीर रिजवी के पास है, जबकि पर्पल कैप पर रवि बिश्नोई का कब्जा है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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