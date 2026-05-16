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कोलकाता ने लगाया रनों का अंबार, 247 रन बनाकर दर्ज किया अपना तीसरा हाईएस्ट टोटल

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान आईपीएल में अपना तीसरा हाईएस्ट टोटल बनाया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 247 रन बनाए।

कोलकाता ने लगाया रनों का अंबार, 247 रन बनाकर दर्ज किया अपना तीसरा हाईएस्ट टोटल

कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में दो विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ) कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फिन एलन (93 रन), अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 82 रन) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 52 रन) ने दमदार पारियां खेली। कोलकाता ने अपनी पारी के दौरान 22 छक्के भी जड़े, जिसमें से 10 छक्के फिन एलन ने अकेले मारे। एलन और रघुवंशी ने दूसरे विकेट के लिए 41 गेंद में 95 रन की भागीदारी की। फिर रघुवंशी और ग्रीन ने तीसरे विकेट के लिए 53 गेंद में 108 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद सिराज और साई किशोर को एक-एक विकेट मिला।

कोलकाता के हाईएस्ट टोटल

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने जारी सीजन में आज सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की है। कोलकाता ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में 2 विकेट खोकर 247 रन बनाए, जोकि कोलकाता का आईपीएल में तीसरा हाईएस्ट टोटल है। कोलकाता ने आईपीएल में अपना सबसे बड़ा स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया है। 2024 में कोलकाता ने सात विकेट खोकर 272 रन बनाए थे। इसके बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ 2024 में 6 विकेट पर 261 रन बनाए थे। कोलकाता ने पंजाब के खिलाफ 2018 में 6 विकेट खोकर 245 रन बनाए थे। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टीम ने 6 विकेट खोकर 235 रन बनाए।

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Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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