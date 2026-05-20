Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिलक वर्मा का कैच लेने के चक्कर में टकरा गए वरुण चक्रवर्ती-अंगकृष रघुवंशी, बाल-बाल बचे खिलाड़ी

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

कोलकाता के फील्डर वरुण चक्रवर्ती और अंगकृष रघुवंशी मुंबई के खिलाफ कैच लेने के समय मैदान पर टकरा गए। हालांकि टक्कर होने से वरुण के हाथ में गेंद आने के बाद छूट गई।

तिलक वर्मा का कैच लेने के चक्कर में टकरा गए वरुण चक्रवर्ती-अंगकृष रघुवंशी, बाल-बाल बचे खिलाड़ी

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान एक कैच लेने के प्रयास में वरुण चक्रवर्ती और अंगकृष रघुवंशी आपस में टकरा गए। हालांकि वरुण ने गेंद को पकड़ लिया था लेकिन टक्कर होने के बाद गेंद उनके हाथ से निकल गई और मुंबई के बल्लेबाज को जीवनदान मिला। ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस की पहले बैटिंग करते हुए शुरुआती बेहद खराब रही। पावरप्ले में ही टॉप आर्डर धराशायी हो गया। बारिश की वजह से काफी देर तक मैच भी रुका रहा। हालांकि मैच दोबारा शुरू होने के बाद भी मुंबई के बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Mumbai Indians Kolkata Knight Riders अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।