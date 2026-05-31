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RCB फैंस के साथ अन्याय हुआ, वेन्यू बदलने पर डीके शिवकुमार हुए आगबबूला

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आईपीएल फाइनल वेन्यू में हुए बदलाव को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका मानना है कि आईपीएल फाइनल के वेन्यू के बदलने से बेंगलुरु के फैंस के साथ अन्याय हुआ है।

RCB फैंस के साथ अन्याय हुआ, वेन्यू बदलने पर डीके शिवकुमार हुए आगबबूला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को आईपीएल 2026 फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु की टीम 17 साल तक ट्रॉफी का इंतजार करने के बाद लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों ने गुजरात टाइटंस को आठ विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए। फिर टीम ने कोहली की बदौलत यह लक्ष्य 18 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाकर हासिल कर लिया। मैच खत्म होने के बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आईपीएल फाइनल के वेन्यू को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर फाइनल बेंगलुरु में खेला जाता तो आरसीबी के फैंस के लिए यह एक बहुत बड़ा और शानदार पल होता।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आईपीएल वेन्यू में हुए बदलाव को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका मानना है कि आईपीएल फाइनल के वेन्यू के बदलने से बेंगलुरु के फैंस के साथ अन्याय हुआ है।

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Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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