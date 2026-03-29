IPL में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले 6वें भारतीय बल्लेबाज बने ईशान किशन, टॉप 5 में ये नाम शामिल
RCB के खिलाफ 80 रनों की पारी के साथ ईशान किशन आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले 6वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान किशन ने 2180 गेंदों का सामना करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। इस सूची में टॉप-5 में कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
शनिवार को आरसीबी और सनराजइर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल के 19वें संस्करण के पहले मैच में हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन ने शानदार पारी खेली। उन्होंने 38 गेंदों में 8 चौकों और 5 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 80 रन बनाए। इस दौरान किशन का स्ट्राइट रेट 210 से ज्यादा का रहा। इस धमाकेदार पारी के साथ ईशान किशन ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वे अब आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले 6वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान किशन ने 2180 गेंदों का सामना करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। इस सूची में टॉप-5 में कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
आईपीएल में सबसे कम गेंदों का सामना करते हुए 3000 रन बनाने का कारनामा करने वाले भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। उन्होंने 2080 गेंदों का सामना करते हुए 3000 रन बनाए हैं। वे वर्तमान में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं और इस सीजन उनके फैंस को पंत से बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद है। सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में लिस्ट में दूसरे स्थान पर पूर्व बल्लेबाज युसूफ पठान हैं, जिन्होंने 2082 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान और मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी सूर्यकुमार यादव का नाम है। यादव ने 2130 गेंदों का सामना करते हुए आईपीएल में अपने 3000 रन पूरे किए हैं।
इस सूची में चौथे स्थान पर पूर्व बल्लेबाज और सीएसके के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना हैं, जिन्होंने 2135 गेंदों में 3000 रन बनाए हैं। रैना के बाद इस सूची में महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। धोनी इस खास लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 2152 गेंदों में 3000 रन बनाने का कारनामा किया है। इस लिस्ट में अब 6वें नंबर पर ईशान किशन का नाम आ गया है और उन्होंने 2180 गेंदों में अपने तीन हजार रन पूरे किए हैं। लोकेश राहुल सूची में 7वें स्थान पर हैं, जिन्होंने 2203 गेंदों में 3000 रन बनाए थे।
आईपीएल में सब तेज (गेंदों के लिहाज से) 3000 रन बनाने वाले भारतीय बैटर
1. ऋषभ पंत- 2080
2. यूसुफ पठान- 2082
3.सूर्यकुमार यादव-2130
4.सुरेश रैना-2135
5.महेंद्र सिंह धोनी- 2152
6.ईशान किशन-2180
7.लोकेश राहुल-2203
ईशान किशन के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 2016 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हैदराबाद के कार्यवाहक कप्तान ने अब तक कुल 120 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसकी 113 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 29.6 की औसत और 138.90 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 3078 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 18 शतक और 1 अर्धशतक जड़े हैं। किशन के बल्ले से अब तक कुल 296 चौके और 139 छक्के निकले हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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